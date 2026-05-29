به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با تأکید بر اینکه غدیر فقط یک رویداد تاریخی نیست بلکه مکمل رسالت نبوی محسوب می شود اظهار داشت که پیامبر گرامی اسلام مأمور به ابلاغ علنی امامت شد و تأکید کرد که اگر این رسالت انجام نمی شد گویا رسالت نبوی به اتمام نرسیده است. به فرموده رسول الله اگر نبوت را در یک کفه ترازو و امامت را در کفه دیگر بگذارید امامت وزین تر و هدفمندتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با استناد به خطبه غدیر تصریح کرد: وظیفه هر یک از ما این است که پیام غدیر را به نسل ها و کسانی که در این مراسم حضور ندارند منتقل کنیم واین مسئله فقط یک توصیه اخلاقی نیست بلکه ضامن بقای اسلام ناب محمدی است.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر مازندران با بیان هشدارآمیز درباره پیامدهای غفلت از ترویج غدیر گفت::متأسفانه بیش از دو میلیارد مسلمان در جهان امروز به دلیل غفلت از مسئله سقیفه و انحراف از ولایت دچار تفرقه و تشتت شده اند. نتیجه این بی توجهی را امروز در کشتار هفتاد هزار انسان بی گناه در فلسطین و جنایات در لبنان و یمن و دیگر نقاط جهان می بینیم جایی که مدعیان اسلام سفره قرآن را به بهایی غیر از ولایت پهن کرده اند.

وی با یادآوری پیشینه تاریخی مازندران به عنوان دیار علویان و نخستین حکومت شیعی بر ضرورت توجه ویژه این استان به ترویج معارف غدیر تأکید کرد و افزود: ما وارثانی هستیم که دیگران کاشتند و ما خوردیم و حال باید کاری کنیم که دیگران نیز از برکات این فرهنگ بهره مند شوند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین رابطه میان غدیر و امامت و ولایت فقیه خاطرنشان کرد: توجه به ولایت فقیه در عصر غیبت در حقیقت توجه به نائب حضرت بقیه الله الاعظم است، همانگونه که نماز بدون پذیرش ولایت اهل بیت ناقص و بی اعتبار است امروز نیز هر حرکتی بدون پشتیبانی از ولی امر مسلمین راه به جایی نخواهد برد.

دبیر بنیاد غدیر مازندران با اشاره به برنامه های دهه امامت و ولایت در استان از اجرای پویش بصیرت افزایی و مسابقات شبانه با جوایز نفیس از جمله سفر زیارتی کربلا و همکاری با صدا و سیما و آموزش و پرورش برای ترویج غدیر به زبان نسل نو و تشکیل کمیته های تخصصی شامل فضای مجازی و بانوان و مساجد و امامزادگان خبر داد و شعار امسال را میثاق امت با ولایت اعلام کرد.

ضرورت بین‌المللی کردن برنامه های غدیر

دبیر بنیاد بین المللی غدیر مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مردمی کردن غدیر تأکید کرد و گفت که این مسئله از اردبیل تا مازندران یک وظیفه همگانی است و ایستگاه های صلواتی، نان صلواتی، اطعام هر خانه با یک وعده غذا، پزشکان، بازاریان، تاکسی راه اندازها و همه اقشار باید به مسئله غدیر توجه ویژه ای داشته باشند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: حتی پدر و مادر نسبت به محیط خانه باید تحول غدیری را در این ایام ملموس کنند و سادات نیز باید در این ایام برجسته دیده شوند.

وی با اشاره به هماهنگی انجام شده با مدیر کل کمیته امداد برای برنامه های ویژه محرومین، از حرکت گسترده خیابانی در شهرستان آمل با همکاری امام جمعه این شهرستان و جمعی از خیرین خبر داد و گفت: سخنرانانی از یمن، پاکستان، عراق و دیگر کشورها برای این برنامه دعوت شده اند.

وی در پایان با گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی که مصادف با شب عید غدیر است، از برگزاری اطعام دهی گسترده از گلوگاه تا رامسر خبر داد و با ذکر نام و فضایل امیرالمومنین علیه السلام تأکید کرد که نام علی برگرفته از نام ذات اقدس الهی است و ذکر آن خود عبادت محسوب می شود.