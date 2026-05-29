به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برگزاری نشست مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر اظهار کرد: یکی از اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطالبی را به نقل از ایشان برای اعضای مجلس خبرگان مطرح کرد که این مطالب با امانت‌داری کامل در صحن مجلس بیان شد.

وی افزود: روند بررسی‌ها و تصمیم‌گیری در مجلس خبرگان نشان داد که ادعاها و شبهات مطرح‌شده درباره موروثی بودن رهبری کاملاً بی‌اساس است چرا که مجلس خبرگان در انتخاب رهبر، مستقل و بر اساس وظایف قانونی و شرعی خود عمل می‌کند.

وی ادامه داد: پس از استماع مطالب مطرح‌شده، مجلس خبرگان وارد دستور کار شد و رأی‌گیری میان اعضای حاضر انجام گرفت که در نهایت اکثریت قاطع اعضا به حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رأی دادند.



انتخاب رهبر جدید دشمنان را ناکام گذاشت



وی با بیان اینکه این انتخاب موجب ملت ایران و جریان مقاومت شد تصریح کرد: با این تصمیم، نقشه‌ها و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام اسلامی با شکست مواجه شد و دشمنان انقلاب اسلامی ناکام ماندند.

آیت سعیدی خاطرنشان کرد: همزمانی اعلام این انتخاب با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و مراسم احیای مردم، حال و هوای ویژه‌ای به جامعه بخشید و مردم این رخداد را از الطاف و عنایات الهی دانستند.

وی بیان کرد: پس از اطلاع‌رسانی این موضوع، مردم با شعارهایی در حمایت از رهبر جدید انقلاب اسلامی، احساسات و ارادت خود را ابراز کردند و این اتفاق را نشانه‌ای از استمرار هدایت الهی در مسیر انقلاب اسلامی دانستند.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور و حمایت خود نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت ایستاده‌اند و مسیر انقلاب را با وحدت و انسجام دنبال خواهند کرد.

مسئولان برای رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری کنند

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور گفت: امروز وظیفه همگان آن است که با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز کرده و در مسیر تقویت نظام اسلامی حرکت کنند.

امام جمعه قم افزود: مسئولان کشور نیز باید با جدیت و تلاش مضاعف در جهت حل مشکلات مردم، صیانت از انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی مؤثر گام بردارند تا زمینه تحقق اهداف بلند نظام اسلامی فراهم شود.

وی اظهار کرد: ادامه مسیر رهبران شهید انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر آرمان‌های امام راحل و شهدا، نیازمند همدلی، انسجام و عمل به وظایف است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با دعا برای سلامتی و موفقیت رهبر انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، خدمتگزاران نظام و ملت ایران گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم که ملت ایران را در مسیر تشخیص صحیح و تصمیم‌گیری درست هدایت کند و دشمنان اسلام و انقلاب را ناکام بگذارد.

وی با اشاره به اهمیت دعا و توسل در شرایط مختلف افزود: از خداوند متعال شفای بیماران، عزت و صبر جانبازان، سلامتی حجاج بیت‌الله الحرام و نزول رحمت و برکات الهی برای ملت ایران و مسلمانان جهان را خواستاریم.

آیت الله سعیدی ادامه داد: امیدواریم خداوند متعال همه خدمتگزاران نظام اسلامی را مشمول تأییدات حضرت ولی‌عصر (عج) قرار دهد و ملت ایران را در مسیر شکرگزاری نعمت‌های الهی ثابت‌قدم نگه دارد.