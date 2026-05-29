امام جمعه بندر چارک: دهه ولایت فرصت بازسازی معنوی و اجتماعی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی، در خطبههای نماز جمعه این هفته بخش شیبکوه(بندرچارک) با تسلیت سالروز رحلت بنیانگذار امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام خمینی(قدس سره) به اعتقاد دوستان و اعتراف دشمنان یکی از تأثیرگذارترین اشخاص در دوران معاصر است بهگونهای که باید این عصر را «عصر امام خمینی» نامید. رهبری نهضت اسلامی، احیای اسلام ناب محمدی(ص) در دوران اوج گرفتن مادیگرایی و انزوای دین و معنویت و ارائه الگوی حکمرانی در زمانهی دوقطبی غرب و شرق، حضرت امام را از تمام علمای مجاهد تاریخ اسلام، ممتاز میکند.
وی افزود: حضرت امام(ره) شخصیتی جامعالاطراف بود که زهد را با سیاست، عرفان را با فلسفه، علم را با عمل، شجاعت و صلابت را با شفقت و مهربانی، ریزبینی را با جهاننگری، مناجات شب را با نهیبهای روز به دشمنان و مهربانی با مستضعفان را با شدت عمل در برابر مستکبران در کنار هم آورده بود.
خطیب جمعه بندرچارک ادامه داد: دهه ولایت فرصت بازسازی معنوی و اجتماعی جامعه است. چند وظیفه مهم را باید مورد توجه قرار دهیم: اول: تبیین صحیح معارف غدیر برای نسل جوان. امروز دشمنان با جنگ رسانهای و تحریف تاریخی تلاش میکنند باورهای دینی را تضعیف کنند. وظیفه علما، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانوادههاست که غدیر را عالمانه، منطقی و مستند معرفی کنند.
حاجبی مطرح کرد: دوم: تقویت اخلاق و همدلی اجتماعی، امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «کُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا» یار مظلوم و دشمن ظالم باشید. سوم: حفظ بصیرت و تبعیت از حق، در طول تاریخ، بسیاری حقیقت را شناختند اما در لحظه امتحان کنار کشیدند.
وی اظهار کرد: پیام حج رهبر انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، فراتر از یک بیانیهی مناسکی، یک بیانیهی راهبردی برای امت اسلامی در برههی حساس کنونی است. محور اصلی این پیام، تحول «برائت از مشرکان» از یک شعائر موسمی به یک «فرهنگ دائمی و جاری» در تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی مسلمانان است.
امام جمعه شیبکوه افزود: برائت از آمریکا و اسرائیل نباید محدود به ایام حج باشد؛ این شعار باید در تمام زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان جاری شود. سلاح پیروزی مسلمین «الله اکبر» است و آینده از آن امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
