هشدار امام جمعه مهستان درباره انتقال اختلاف خواص به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید صفدری، امام جمعه شهر جدید مهستان، امروز جمعه ۸ خردادماه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با اشاره به تقارن عید سعید غدیر خم با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، این پیوند زمانی را فرصتی برای بازخوانی مرامنامه غدیر و تداوم آن در وصیتنامه امام خمینی(ره) دانست و با بیان اینکه خطبه غدیر یک سخنرانی ساده نبود، اظهار کرد: این خطبه، مرامنامه‌ای فرازمانی و فرامکانی است که تکلیف امت اسلامی را در دو زمینه اساسی «هدایت» و «حکومت» برای همیشه معین کرده است. پیامبر اکرم(ص) با نصب حضرت علی(ع) به عنوان ولی و امام پس از خود، مسیر حرکت جامعه اسلامی را تا قیامت ترسیم نمودند.

امام جمعه مهستان در ادامه وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره) را بازروایت مرامنامه غدیر در عصر حاضر توصیف و تصریح کرد: امام راحل با الهام از حدیث ثقلین، ضمن تأکید بر حجیت قرآن و عترت، از «محجوریت» همزمان این دو ثقل در طول تاریخ انتقاد کردند و پیروی از اسلام غدیری و اسلام ناب محمدی را افتخار اصلی ملت ایران شمردند.

وی با تأکید بر اینکه وصیتنامه امام، قطب‌نمای انقلاب اسلامی و منشور هویت آن است، افزود: این سند ارزشمند، اصول غدیر را در دوران معاصر احیا می‌کند و چراغ راه نسل‌های آینده برای حفظ و تداوم مسیر انقلاب خواهد بود.

خطیب جمعه مهستان با استناد به تعبیر رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه امام را «امام مجسم وصیت‌نامه» می‌نامیدند، گفت: آنچه در بیانات و گفتار امام وجود دارد، عین محتوای وصیتنامه ایشان است. انقلاب اسلامی چیزی جز همان اصول و آرمان‌هایی نیست که در وصیتنامه و بیانات امام خمینی(ره) تبلور یافته و هرگونه انحراف از این مسیر، خیانت به خون شهدا خواهد بود.

وی تقارن عید غدیر با سالروز رحلت امام را فرصتی استثنایی برای بازخوانی این دو سند هویت‌بخش انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: تمسک به این دو، ضامن بقا و پیشرفت انقلاب و رمز عبور از پیچ‌های تاریخی است.

تداوم راه امامین انقلاب رمز عزت و اقتدار ملت

حجت‌الاسلام صفدری در ادامه با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، یادآور شد: امسال برای نخستین بار، امام شهید امت نیز در مراسم ارتحال امام راحل حضور ظاهری ندارند و ملت ایران عزادار دو امام انقلاب است.

وی با بیان اینکه هنر بزرگ امام راحل احیای اسلام ناب محمدی در روزگار انزوای دین و معنویت بود، تصریح کرد: امام شخصیتی جامع‌الاطراف بود که زهد را با سیاست، عرفان را با فلسفه، و مناجات شبانه را با فریاد کوبنده علیه مستکبران در هم آمیخت. امروز نیز مسیر انقلاب اسلامی همان راه امامین انقلاب است.

امام جمعه مهستان در بخش دیگری از خطبه‌ها به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسبت موسم حج اشاره کرد و گفت: محور اصلی این پیام، تحول مفهوم برائت از مشرکین از یک شعیره موسمی به یک فرهنگ دائمی، زنده و جاری در تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی مسلمانان است.

وی با تأکید بر اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» رمز هویت امت اسلامی است، افزود: رهبر معظم انقلاب با اشاره به سلاح «الله اکبر» به عنوان کلید همه پیروزی‌ها، تصریح کردند که رمز غلبه ملت‌ها بر قدرت‌های استکباری نه صرفاً تجهیزات مادی، بلکه ایمان، توکل، وحدت و روحیه جهادی است.

تأکید بر وحدت ملی‌راهبرد اصلی در برابر جنگ ترکیبی دشمن

حجت‌الاسلام صفدری همچنین به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهار کرد: معظم‌له شکست وحدت را ادامه پروژه دشمن در جنگ ترکیبی دانستند و هشدار دادند که دشمن پس از ناکامی در میدان‌های نظامی، به دنبال ایجاد شکاف و دو قطبی‌سازی در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه انسجام ملی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ملت ایران در شرایط حساس کنونی است، تصریح کرد: رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند «این جایگاه را قدر بدانید و مجلس را در چشم مردم عزیز و محترم کنید». اگر اختلافات در سطح خواص کنترل نشود، آثار آن به بدنه اجتماعی منتقل خواهد شد.

مدیریت موقت بحران در سایه حفظ خطوط قرمز ملی

امام جمعه مهستان در پایان با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا، آن را نوعی «مدیریت موقت بحران» برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها ارزیابی کرد و گفت: مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش مذاکرات، پرونده هسته‌ای است و بر اساس خطوط قرمز نظام، هیچ توافقی درباره خروج ذخایر اورانیوم غنی‌شده صورت نگرفته و جمهوری اسلامی درباره اصل این حق مذاکره نخواهد کرد.