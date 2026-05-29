مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت میراث گلابگیری اظهار کرد: هدفگذاری برای ثبت جهانی این آیین سنتی با بخشهای دولتی، خصوصی و مردمی در توسعه گردشگری آیینی مورد تاکید است.
وی ثبت آیین گلغلتان را گامی مهم در راستای صیانت از هویت فرهنگی منطقه دانست و ابراز کرد: تقویت میراثهای ماندگار، هویتبخش جامعه ماست و امیدواریم با پیگیریهای لازم، در آیندهای نزدیک شاهد ثبت جهانی آیین گلغلتان باشیم.
فرماندار کاشان با اشاره به جایگاه ممتاز کاشان در سطح بینالمللی تصریح کرد: شهرستان کاشان به عنوان پایتخت گل و گلاب شناخته میشود و ظرفیتهای فرهنگی آن پتانسیل بالایی برای شهرت جهانی دارند. مایه افتخار است که امروز گلاب قمصر، نه تنها یک محصول تجاری، بلکه یک نماد معنوی است که هر ساله برای شستشوی خانه کعبه از آن استفاده میشود و این نشاندهنده ظرفیتهای بیبدیل این دیار است.
وی در ادامه به آمار بالای گردشگر در منطقه اشاره کرد و گفت: حضور قریب به دو میلیون گردشگر در فصل گلابگیری در سطح شهرستان کاشان، گواهی بر جذابیتهای گردشگری این شهرستان است. این حجم از استقبال مؤید آن است که باید با دقت و تمرکز بیشتری بر موضوعات ظرفیتساز و جهتدهنده در حوزه گردشگری سرمایهگذاری کنیم.
راعی ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته برای ثبت ملی این آیین، بر لزوم همافزایی میانبخشی تأکید کرد و افزود: دستیابی به اهداف بزرگ فرهنگی نیازمند مشارکت فعال هر سه بخش دولتی، خصوصی و بهویژه نهادهای مردمی و علاقهمندان به میراث فرهنگی است تا بتوانیم در آینده نزدیک گامهای مؤثرتری برای اعتلای نام منطقه برداریم.
