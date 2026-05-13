حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: در شش ماه گذشته یکی از مهمترین دغدغههای ما راهاندازی و تقویت صنعت گردشگری در منطقه بوده است تا این حوزه بتواند به اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و افزایش سهم شهرستان در تولید ناخالص ملی کمک کند.
وی افزود: در همین راستا، محصولات ارگانیک و دارای مزیت مطلق و نسبی شهرستان از جمله دام، کباب گلپایگان، زعفران، لبنیات، گیاهان دارویی، گل محمدی، لالههای واژگون، نان و سایر ظرفیتهای بومی شناسایی شد. همچنین ظرفیتهای گردشگری اعم از اماکن تاریخی و جاذبههای طبیعتگردی نیز مورد بررسی و احصا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی این حوزه نبود ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان و نبود نظام قیمتگذاری عادلانه است، تصریح کرد: به دلیل پراکندگی تولید، قدرت چانهزنی در بازار پایین بوده و در برخی موارد قیمتگذاری منصفانه انجام نمیشود.
توسعه گردشگری و برگزاری جشنواره گل محمدی گلپایگان
عظیمی گفت: برای رفع این مشکل، برگزاری جشنواره گل و گلاب گلپایگان در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن معرفی ظرفیتهای شهرستان در سطح ملی و حتی بینالمللی، زمینه حضور گردشگران و فعالان این حوزه فراهم شود و از خروج خام محصول نیز جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: در قالب این جشنواره، برنامهریزی شده است که در سه روز برگزاری، صبحها گردشگران و شهروندان بتوانند در مزارع حضور یافته و فرآیند گلچینی را از نزدیک مشاهده کنند و در بعدازظهر نیز در محلهای تعیینشده، فرآیند گلابگیری به صورت زنده توسط تولیدکنندگان اجرا شود.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با اشاره به برخی مشکلات برداشت محصول نیز گفت: در فصل گلدهی که از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد ادامه دارد، با کمبود نیروی کار مواجه هستیم .
وی همچنین از برنامهریزی برای مشارکت دانشآموزان در جشنواره گل و گل چینی خبر داد و افزود: با هماهنگی آموزش و پرورش، تلاش میشود در ایام جشنواره، دانشآموزان نیز به صورت فرهنگی و آموزشی در این رویداد حضور یافته و با فرآیند تولید و برداشت گل آشنا شوند تا این فعالیت صرفاً به عنوان کارگری دیده نشود، بلکه به عنوان یک فعالیت فرهنگی و هویتی در جامعه نهادینه شود.
وی از اصلاح نگاه فرهنگی و تقویت مشارکت اجتماعی در حوزه برداشت گل محمدی اظهار کرد: در گلپایگان و حتی در سطح کشور، بخشی از مسائل موجود به موضوع فرهنگ کار برمیگردد که باید با مشارکت مردم، دانشآموزان، دانشجویان و عموم شهروندان به تدریج اصلاح و نهادینه شود.
وی افزود: هدف ما این است که فرهنگ مشارکت در فصل گلچینی همانند برخی مناطق موفق کشور از جمله کاشان، در گلپایگان نیز تقویت شود تا مردم خود در فرآیند برداشت و تولید نقشآفرینی کنند.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با اشاره به برخی دغدغههای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان گفت: تعدادی از فعالان حوزه گلابگیری به موضوع سختگیریهای بهداشتی اشاره داشتند که البته رعایت قانون و الزامات بهداشتی ضروری است، اما انتظار میرود در ایام برداشت محصول، با رویکردی متعادلتر و همراهی بیشتر، امکان فعالیت کارگاههای محلی نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: در کنار اجرای دقیق ضوابط قانونی، لازم است نوعی انعطاف و نگاه تسهیلگر نیز در فصل برداشت اعمال شود تا تولیدکنندگان بتوانند در زمان محدود برداشت، فرآیند گلابگیری را به شکل مطلوب انجام دهند.
عظیمی با بیان اهداف برگزاری جشنواره گل و گلاب گلپایگان تصریح کرد: این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت وحدت اجتماعی، توسعه گردشگری و بهبود فضای کسبوکار طراحی شده است و در سالهای گذشته نیز تجربه برگزاری رویدادهای مشابه نشان داده که این برنامهها در حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی تأثیرگذار بودهاند.
توسعه گردشگری و آشنایی با فرآیند تولید
وی افزود: در این جشنواره تلاش میشود علاوه بر معرفی ظرفیتهای تولیدی، زمینه حمایت از اقتصاد خانوار، کارآفرینی محلی و برندسازی محصولات گل محمدی نیز فراهم شود.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با اشاره به ظرفیت گردشگری این رویداد گفت: تجربه نشان داده که حتی در سطح ملی نیز برگزاری جشنوارههای گل و گلاب بهصورت پراکنده انجام میشود و هدف ما این است که این رویداد در گلپایگان به گونهای برگزار شود که خانوادهها بتوانند از نزدیک با فرآیند گلچینی و گلابگیری آشنا شوند.
وی ادامه داد: برای برگزاری جشنواره، مکانهایی از جمله پارک جنگلی و برخی مزارع گل محمدی دارای زیرساخت، بهعنوان گزینههای پیشنهادی مطرح شده و هماهنگی با تولیدکنندگان نیز در حال انجام است.
عظیمی با تأکید بر جنبه آموزشی این رویداد افزود: در جریان جشنواره، بازدیدکنندگان میتوانند با انواع گلاب از جمله گلاب سنگین، سبک و دوآتیشه آشنا شوند و تفاوت کیفیت محصولات را از نزدیک مشاهده کنند که این موضوع نقش مهمی در ارتقای شناخت عمومی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان دارد.
وی همچنین از برنامه تشکیل انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گلاب در شهرستان خبر داد و گفت: این موضوع در جلسات قبلی مطرح و مصوب شده و مقرر است با مشارکت تولیدکنندگان و پیگیری اداره کار، فرآیند تشکیل انجمن یا تعاونی با امضای دستکم ۱۰ تولیدکننده و معرفی هیئت مؤسس انجام شود تا این بخش از ساختار منسجمتری برخوردار شود.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با تأکید بر اینکه گل محمدی از مزیتهای مطلق شهرستان است، تصریح کرد: شرایط اقلیمی گلپایگان بهگونهای است که هرچه ارتفاع از سطح دریا بالاتر باشد، کیفیت گل محمدی از نظر رنگ و میزان اسانس نیز افزایش مییابد و این یک ظرفیت مهم برای توسعه کشت این محصول در منطقه محسوب میشود.
وی با اشاره به مجموعه برنامههای توسعهای شهرستان در حوزه گردشگری و کشاورزی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، جشنواره گل محمدی گلپایگان از ۳۰ اردیبهشتماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد و هدف از آن معرفی ظرفیتهای بومی، توسعه گردشگری، حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد نشاط اجتماعی در شهرستان است.
