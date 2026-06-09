مقاتلی: ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه عمران شهری کاکی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از پروژههای عمرانی شهر کاکی با قدردانی از تلاشهای مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری کاکی اظهار کرد: اقدامات انجام شده در حوزه عمران شهری و اجرای پروژههای مختلف عمرانی، نقش مؤثری در بهبود سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.
وی افزود: با حمایتهای دولت و همکاری مجموعه مدیریت شهری، روند اجرای پروژههای عمرانی در کاکی شتاب گرفته و زمینه برای توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان فراهم شده است.
فرماندار دشتی از اختصاص ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شهرستانی در سال جاری به شهر کاکی خبر داد و بیان کرد: این میزان اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختهای شهری و بهبود خدمات عمومی در نظر گرفته شده است.
مقاتلی ادامه داد: دولت چهاردهم تاکید ویژه ای بر اولویت بندی در جهت هزینه کرد اعتبارات دارد و بر این اساس مدیریت صحیح منابع و اولویتبندی پروژهها میتواند نقش مهمی در تسریع روند توسعه شهری و پاسخگویی به مطالبات مردم داشته باشد.
وی با تأکید بر تداوم حمایت از پروژههای عمرانی شهرستان گفت: توسعه زیرساختهای شهری از اولویتهای مهم شهرستان است و تلاش میشود با تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای طرحهای عمرانی در شهرهای مختلف دشتی با سرعت بیشتری دنبال شود.
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