به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور ظهر امروز جمعه با اشاره به‌روز جهانی سیب‌زمینی و نقش راهبردی این محصول در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت:

سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصولات اساسی و پرمصرف، جایگاه مهمی در سبد غذایی خانوار دارد و توسعه تولید پایدار آن، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی، حفظ پایداری منابع و تأمین نیاز بازار ایفا می‌کند.

وی افزود: در شرایط محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت الگوهای علمی کشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در بخش کشاورزی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: سال گذشته سهمیه الگوی کشت سیب‌زمینی استان پنج هزار و ۵۰۰ هکتار بود که با برنامه‌ریزی مناسب، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و همچنین تغییر تاریخ کشت از فصل بهار به زمستان، عملکرد موفقی در مدیریت مصرف آب حاصل شد و این اقدامات نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کرد.

محمدی‌پور، ادامه داد: سهمیه الگوی کشت سیب‌زمینی استان در سال جاری به شش هزار و ۸۰۰ هکتار افزایش‌یافته که این میزان بر اساس ظرفیت منابع آب، شرایط اقلیمی، توان تولید و سیاست‌های مدیریت پایدار بخش کشاورزی، به شهرستان‌های مختلف استان ابلاغ شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۸۸۳ هکتار از این سهمیه زیر کشت رفته و همکاران ما در تلاش هستند تا با آگاه‌سازی و آموزش کشاورزان نسبت به استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت بهینه منابع، زمینه تحقق کامل برنامه کشت را فراهم کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: باتوجه‌به سطح زیر کشت پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید شود که این میزان می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و پایداری امنیت غذایی کشور داشته باشد.