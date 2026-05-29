  1. استانها
  2. لرستان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

پیش‌بینی برداشت ۳۰۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در لرستان

پیش‌بینی برداشت ۳۰۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در لرستان

خرم‌آباد - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی برداشت ۳۰۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور ظهر امروز جمعه با اشاره به‌روز جهانی سیب‌زمینی و نقش راهبردی این محصول در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت:
سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصولات اساسی و پرمصرف، جایگاه مهمی در سبد غذایی خانوار دارد و توسعه تولید پایدار آن، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی، حفظ پایداری منابع و تأمین نیاز بازار ایفا می‌کند.

وی افزود: در شرایط محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت الگوهای علمی کشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در بخش کشاورزی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: سال گذشته سهمیه الگوی کشت سیب‌زمینی استان پنج هزار و ۵۰۰ هکتار بود که با برنامه‌ریزی مناسب، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و همچنین تغییر تاریخ کشت از فصل بهار به زمستان، عملکرد موفقی در مدیریت مصرف آب حاصل شد و این اقدامات نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کرد.

محمدی‌پور، ادامه داد: سهمیه الگوی کشت سیب‌زمینی استان در سال جاری به شش هزار و ۸۰۰ هکتار افزایش‌یافته که این میزان بر اساس ظرفیت منابع آب، شرایط اقلیمی، توان تولید و سیاست‌های مدیریت پایدار بخش کشاورزی، به شهرستان‌های مختلف استان ابلاغ شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۸۸۳ هکتار از این سهمیه زیر کشت رفته و همکاران ما در تلاش هستند تا با آگاه‌سازی و آموزش کشاورزان نسبت به استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت بهینه منابع، زمینه تحقق کامل برنامه کشت را فراهم کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: باتوجه‌به سطح زیر کشت پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید شود که این میزان می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و پایداری امنیت غذایی کشور داشته باشد.

کد مطلب 6843824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها