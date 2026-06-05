امام جمعه گناوه: غدیر نقطه آغاز تحقق عملی ولایت در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه گناوه ضمن سفارش به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید در همه لحظات زندگی، چه در خلوت و چه در جلوت، خداوند متعال را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و بر اساس رضایت الهی و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) حرکت کند.

وی با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر خم، سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و سالروز آغاز رهبری رهبر شهید امت، گفت: این پیام حاوی نکات مهم و راهگشایی برای جامعه اسلامی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام خود از غدیر به عنوان «عهد معهود» و «میثاق مأخوذ» یاد کردند، افزود: غدیر ریشه در پیمان الهی دارد و نقطه آغاز تحقق عملی ولایت در تاریخ اسلام است.

وی تصریح کرد: غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست بلکه یک جریان مستمر و ماندگار برای هدایت جامعه اسلامی در مسیر حق و عدالت است.

امیرالمؤمنین (ع) متعلق به همه امت اسلامی است

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی با تأکید بر جایگاه جهانی امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب در این پیام راهبردی و پیام مهم اشاره فرمودند اینکه امیرالمومنین علی (ع) خاص شیعیان نیست.

وی گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) تنها امام شیعیان نیست بلکه به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، پدر امت اسلامی است و همه به ویژه مسلمانان باید آن حضرت را الگوی زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

وی افزود: امام خمینی (ره) و امام شهید امت، امیرالمومنین علی (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود الگو قرار داده بودند و همه مراحل زندگی به خصوص در ساده‌زیستی، عدالت‌خواهی و خدمت به مردم از سیره امیرالمؤمنین (ع) الگو گرفته بودند.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مکتب امامین انقلاب را بشناسیم، باید آن را در تاسی آنها از سیره و رفتار امیرالمؤمنین (ع) جستجو کنیم.

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اشاره به قیام برای خدا بود، گفت: زیربنای نهضت و مکتب امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی برای خدا بود و تمام حرکت‌های اصلاحی امام راحل بر محور خداوند متعال شکل گرفت و برای خدا بود.

دشمن به دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم است

امام جمعه گناوه با اشاره به راهبردهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: توطئه و کید دشمن بر دو چیز متمرکز شده است و لذا رهبری فرمودند دشمن امروز دو محور اساسی را هدف قرار داده است؛ نخست تاب‌آوری مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان.

وی ادامه داد: ملت ایران برای دستیابی به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، فشارها و سختی‌ها را تحمل کرده‌اند و دشمن تلاش می‌کند این روحیه مقاومت و تاب آوری را تضعیف کند.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی تصریح کرد: در کنار این موضوع، دشمن به دنبال آن است که مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند تا تصمیم‌های نادرست اتخاذ شود و زمینه انفعال و عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار فراهم شود.

تردید و ناامیدی؛ مهم‌ترین سلاح جنگ روانی دشمن

وی افزود: دشمن در برای تحقق اهداف خود در جبهه تاب آوری از ابزارهای نرم و روانی و تبلیغاتی استفاده می‌کند و با کاشت بذر تردید و ترویج یأس، ناامیدی، بدبینی و اختلاف در جامعه به دنبال ضربه زدن به انسجام ملی است.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته نشان داده‌اند که در برابر این جنگ ترکیبی و تبلیغاتی ایستادگی کرده و توطئه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند و امروز نیز بیش از ۹۰ شب با حضور خود در میدان دشمن را ناامید کرده است.

وی با اشاره به تاکید بر وصیتنامه امام راحل در پیام مقام معظم رهبری و فرازی از وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) گفت: امام راحل ملت ایران را برتر از مردم عصر پیامبر (ص) و دوران امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) دانستند.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی افزود: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته با حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب، دفاع مقدس و عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، عملاً درستی این سخن امام را ثابت کرده‌اند.

قیام ۱۵ خرداد؛ نقطه عطفی در نهضت اسلامی

وی با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ و شهدای این قیام خونین اظهار کرد: این قیام نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و مبدأ حرکت انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه گناوه افزود: هرچند پیش از آن نیز نهضت‌هایی همچون نهضت تنباکو، مشروطه و ملی شدن صنعت نفت در کشور شکل گرفته بود، اما قیام ۱۵ خرداد تکامل‌ یافته همه نهضت های پیش از آن بود .

وی با اشاره به نقش تاریخی فتوای میرزای شیرازی در نهضت تنباکو خاطرنشان کرد: این فتوا نمونه‌ای از قدرت مرجعیت شیعه در مقابله با استعمار و استکبار بود و با یک فتوای مرجع عالی قدر شیعه تمام پیکره استعمار از بیخ کنده شد.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی با تبریک سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) گفت: آن حضرت مظهر مبارزه با باطل، استقامت در برابر ظلم و تلاش برای تحقق حکومت الهی بود.

وی افزود: امام موسی کاظم (ع) سال‌های طولانی عمر شریف خود را در زندان‌های حکومت جور سپری کرد اما هرگز از مبارزه با ظلم و دفاع از حق دست نکشید.

وی گفت: تلاش کنیم از زندگی و سیره اهل بیت (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود بکار گیریم.

مباهله؛ سند روشن حقانیت اهل‌بیت (ع)

امام جمعه گناوه با اشاره به فرارسیدن روز مباهله و بیان جریان این واقعه اظهار کرد: واقعه مباهله یکی از درخشان‌ترین فضائل اهل‌بیت (ع) و سندی روشن بر جایگاه رفیع خاندان پیامبر اکرم (ص) است.

وی افزود: حضور امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در این رویداد تاریخی، عظمت و حقانیت اهل‌بیت (ع) را برای همیشه در تاریخ اسلام تثبیت کرد.

وی بیان کرد: اگر در آن روز پیغمبر با مسیحیان نجران مباهله کرد امروز هم ملت ایران و نظام اسلامی ما با کفار مباهله می کند.

وی یادآور شد: امروز هم مباهله ملت ایران و مکتب اهل بیت و طرفداران امیرالمومنین و طلایه داران رسالت و غدیریان با کفار و با اسرائیل و آمریکا است و اما دشمنان با ایستادگی مردم ایران و صلابت نیروهای مسلح و با هدایت های رهبر معظم انقلاب در باتلاقی گرفتار شده اند که چاره ای جز تسلیم در مقابل اراده این ملت ندارند.

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام و ملت‌های مسلمان چاره‌ای جز عقب‌نشینی در برابر اراده ملت‌ ما ندارند و آینده از آنِ جبهه مقاومت خواهد بود.