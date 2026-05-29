به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد محمودی، در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که با حضور پرشور مردم در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با تبیین ابعاد استراتژیک واقعه غدیر، این رویداد را نقطه عطف تاریخ اسلام و تکمیلکننده مسیر هدایت الهی دانست.
غدیر؛ نقشهراه تمدن اسلامی
خطیب جمعه اصفهان غدیر خم را نه یک واقعه تاریخیِ متعلق به گذشته، بلکه «فلسفهای زنده» و نقشه راهی برای نظام سیاسی اسلام قلمداد کرد.
وی در سخنانی تصریح کرد: پیام غدیر تضمینکننده بقای راه اهلبیت(ع) است و رسول اکرم(ص) با تأکید بر انتقال نسلبهنسل این پیام، وظیفهای سنگین بر دوش امت اسلامی نهادهاند که همان تبلیغِ تبیینی و روشنگرانه است.
محمودی با اشاره به تقارن مبارک ایام غدیر با سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب، امام خمینی(ره)، افزود: احیای اسلام ناب در عصر حاضر، مرهون اندیشههای حضرت امام(ره) است که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه همان ولایتِ غدیری بنا نهاد. پیوند میان بزرگداشت امام راحل و فرهنگ غدیر، پیوندی ناگسستنی و در مسیر تکمیل تمدن نوین اسلامی است.
تحلیل «بعثت غدیری» و تداوم نهضت
امامجمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، «۹۰ شب حضور مستمر مردم در خیابانها» را پدیدهای جامعهشناختی و دینی تحلیل کرد و آن را «بعثت غدیری ملت ایران» نامید.
وی تأکید کرد: این حجم از حضور در میدانهای دینی و انقلابی، اتفاقی نیست؛ بلکه ریشه در ولایتمداری عمیق و فرهنگ پویای شیعی دارد. در نظام اسلامی، دین و سیاست از هم تفکیکناپذیرند و ملت ما ثابت کرده است که در این مسیر، میان اخلاق و مبارزه با دشمن، وحدت کلمه وجود دارد.
خطونشان برای استکبار؛ حج ابراهیمی و برائت
حجتالاسلام محمودی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون حج ابراهیمی، این پیامها را دارای بار راهبردی عمیق دانست.
وی افزود: پیام مقام معظم رهبری صرفاً یک توصیه مناسکی نبود؛ بلکه دکترینِ برائت از مشرکین و مقابله جدی با نظام سلطه جهانی بود.
خطیب جمعه اصفهان در مواضعی صریح، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را نه صرفاً یک شعار، بلکه تجلی مبانی قرآنی و اعتقادی ملت ایران دانست که تا تحقق وعده الهی مبنی بر نابودی ظلم و استکبار، با قوت و صلابت ادامه خواهد یافت.
توصیه به پارلمان؛ اولویت با منافع ملت
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به وظایف خطیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و توصیههای رهبر انقلاب، تصریح کرد: منتخبان ملت باید با درک شرایط حساس کنونی، منافع ملی و اسلامی را بر مصلحتهای جناحی و منطقهای مقدم بدانند. در این دوران غیبت، مسیرِ درست، حرکت در سایه ولایت فقیه جامعالشرایط است؛ نه یک قدم عقبتر و نه یک قدم جلوتر، تا از هرگونه افراط و تفریط در صیانت از آرمانهای انقلاب مصون بمانیم.
