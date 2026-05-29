۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

پایدارسازی آب شرب ۶ روستای جوانرود پس از پایش شبانه‌روزی خط انتقال

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود از موفقیت در عملیات رفع انسداد، پایش ۸ کیلومتر خط انتقال و ترمیم شکستگی شبکه خبر داد که منجر به پایدارسازی آب شرب ۶ روستای این شهرستان شد.

کیکاووس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اقدامات جهادی صورت‌گرفته برای حل چالش‌های آبرسانی در بخش روستایی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی و پیگیرانه نیروهای زحمت‌کش بخش بهره‌برداری و اکیپ حوادث و اتفاقات این امور، دو عملیات مهم و هم‌زمانِ رفع گرفتگی و ترمیم شکستگی خطوط انتقال در شهرستان جوانرود با موفقیت به سرانجام رسید و دغدغه اهالی این مناطق برطرف شد.

وی به جزئیات پایش تخصصی خطوط انتقال اشاره کرد و افزود: عملیات پیچیده رفع گرفتگی خط انتقال آب مجتمع «سراب‌بس سیدعلی» با تلاش مستمر و کارشناسی پرسنل حوادث، پس از ۷ روز کاریِ مداوم به پایان رسید. در این اقدام فنی، بیش از ۸ کیلومتر از خط انتقال این مجتمع با بهره‌گیری از دستگاه واترجت و انجام گمانه‌زنی‌های متعدد در نقاط مختلف مسیر، پایش و رفع انسداد شد که در پی آن، مشکل افت شدید فشار آب در روستاهای «بانی‌میران» و «چشمه‌گدار» به طور کامل برطرف گردید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود در ادامه از ترمیم سریع شبکه در یک جبهه کاری دیگر خبر داد و تصریح کرد: به دنبال وقوع حادثه در خط انتقال ۹۰ میلی‌متری که موجب بروز اختلال و قطع موقت جریان آب در روستاهای «سادات‌کوری»، «ده‌سرخ»، «گلی» و «گلباغی» شده بود، اکیپ حوادث و اتفاقات آبفای جوانرود بلافاصله به موقعیت اعزام شدند.

عزیزی‌نسب یادآور شد: نیروهای امدادی امور آبفا به محض استقرار در محل حادثه، با استفاده از تجهیزات و اتصالات استاندارد، عملیات جوشکاری، ترمیم و رفع شکستگی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کردند و شبکه را مجدداً به مدار توزیع بازگرداندند.

این مقام مسئول در پایان با قدردانی از صبوری، همراهی و تعامل شایسته اهالی این شش روستا خاطرنشان ساخت: پرسنل امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود با آمادگی کامل و به صورت شبانه‌روزی، برنامه‌های پایش مستمر، بهسازی خطوط فرسوده و رفع سریع حوادث شبکه را در دستور کار دارند تا جریان خدمات‌رسانی مطلوب، کیفی و پایدار به مشترکان عزیز بدون وقفه ادامه داشته باشد.

