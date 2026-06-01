رفع بیش از ۳ هزار حادثه آب و فاضلاب در سنقروکلیایی

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح کارنامه کاری و بازدهی اکیپ‌های تعمیراتی در دوازده ماه گذشته اظهار کرد: با هدف تثبیت خدمات‌رسانی به مشترکین، حفظ پایداری خطوط انتقال و جلوگیری از اتلاف منابع، در مجموع ۳ هزار و ۲۱۶ مورد خرابی و چالش فنی در بخش‌های مختلف زیرساختی شناسایی و با موفقیت برطرف شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی با تفکیک جغرافیایی و فنی اقدامات صورت گرفته به خبرنگار مهر گفت: از کل فرآیندهای اصلاحی انجام‌شده، یک هزار و ۱۳۲ مورد به بخش لوله‌گذاری و انشعابات آب شهری اختصاص داشت و ۱۸۳ فقره نیز مربوط به نقص‌های شبکه دفع فاضلاب شهری بود؛ ضمن اینکه یک هزار و ۹۰۱ مأموریت نیز در اراضی روستایی با موفقیت اجرا شد.

وی با راهبردی خواندن نقش سرعت عمل در مهار نواقص به وجود آمده تصریح کرد: کاستن از زمان طلایی حضور گشت‌های سیار در محل خرابی‌ها و برطرف کردن آن، از کلیدی‌ترین رویکردهای این اداره به شمار می‌رود که علاوه بر ارتقای سطح رضایت‌مندی عمومی، سهم بسزایی در صیانت از ذخایر آب آشامیدنی داشته است.

عزیزی با تمجید از ایثار و آماده‌باش دائمی مأموران فنی یادآور شد: این حجم از خدمات عمرانی به وسیله دو گروه عملیاتیِ مجرب و مجهز محقق شد که پایش شبانه‌روزی تاسیسات را بر عهده دارند؛ تخصص و تعهد کادر اجرایی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، نقش پیش‌برنده‌ای در مدیریت چالش‌های فنی این شهرستان ایفا کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی و تامین رفاه شهروندان، مأموریت اصلی این نهاد است و در سال جدید نیز تلاش خواهیم کرد تا با به‌روزرسانی ابزارها و تقویت فرآیندهای نظارتی، پایداری شبکه‌های آبرسانی شهرستان سنقروکلیایی را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنیم.