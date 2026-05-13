خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در روزهای اخیر جمعی از ساکنان محله تپه موسک شهر مریوان با اعلام قطعی آب به مدت حدود چهار روز، نسبت به تداوم این وضعیت و مشکلات ناشی از آن در زندگی روزمره خود گلایه کردند.
شهروندان این محله در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز وارد فصل گرم سال نشدهایم، عنوان کردند: با وجود شرایط مناسب بارندگی در سال جاری، قطعی آب در این منطقه موجب بروز مشکلات متعدد برای خانوارها شده و روند عادی زندگی را با اختلال مواجه کرده است.
به گفته برخی از اهالی، این وضعیت باعث شده تا تأمین نیازهای اولیه مانند شستوشو، نظافت منزل و استفاده روزمره از آب با دشواری همراه شود و خانوادهها ناچار به مدیریت شدید مصرف یا استفاده از روشهای جایگزین شوند.
برخی دیگر از ساکنان نیز با اشاره به تکرار مشکلات مشابه در بازههای زمانی مختلف، تأکید کردند که انتظار میرفت با بهبود وضعیت منابع آبی در استان، شاهد کاهش چنین اختلالاتی در شبکه آبرسانی شهری باشند.
مطالبه مردمی برای بررسی علت قطعی آب
در پی استمرار این مشکل، موضوع قطعی آب در محله تپه موسک به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شد و ساکنان منطقه خواستار پیگیری و اعلام علت دقیق آن از سوی مسئولان شدند.
برخی از اهالی همچنین با اشاره به اهمیت آب در زندگی روزمره، بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت شبکه آبرسانی و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در آینده تأکید کردند.
در همین راستا، موضوع از سوی خبرنگار مهر مورد پیگیری قرار گرفت و علت قطعی آب از شرکت آب و فاضلاب استان کردستان جویا شد.
توضیحات مدیر امور آب و فاضلاب مریوان درباره علت قطعی
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مریوان در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح علت این مشکل اظهار کرد: قطعی آب در منطقه تپه موسک شهر مریوان طی روزهای اخیر ناشی از شکستگی در خط انتقال آب ۱۰۰۰ میلیمتری بوده است.
لقمان منوچهری افزود: این خط انتقال که یکی از مسیرهای مهم تأمین آب بخشی از شبکه شهری محسوب میشود، در چندین نقطه دچار شکستگی شده بود که همین موضوع موجب اختلال در روند انتقال و توزیع آب در برخی از مناطق شهری شد.
منوچهری با بیان اینکه بلافاصله پس از شناسایی مشکل اقدامات عملیاتی آغاز شد، تصریح کرد: نیروهای شرکت آبفا مریوان در سریعترین زمان ممکن در محل حاضر شده و عملیات بررسی، حفاری و ترمیم نقاط آسیبدیده را در دستور کار قرار دادند.
ورود فوری تیمهای عملیاتی به محل حادثه
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مریوان با اشاره به حجم عملیات انجامشده برای رفع مشکل گفت: با توجه به اهمیت خط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتری در تأمین آب شهری، ترمیم شکستگیها در چند مرحله و با هماهنگی کامل تیمهای فنی و عملیاتی انجام شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش همکاران ما در شهرستان مریوان، بخش عمدهای از آسیبهای ایجادشده در خط انتقال ترمیم شده و در حال حاضر بیشتر مناطق تحت پوشش این شبکه مجدداً وارد مدار آبرسانی شدهاند.
منوچهری تأکید کرد: عملیات اصلاحی بهصورت مستمر در حال پیگیری است تا پایداری کامل شبکه در کوتاهترین زمان ممکن تضمین شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر جریان آب در بخش عمدهای از مناطق مرتبط با این خط انتقال برقرار شده و وضعیت آبرسانی نسبت به روزهای ابتدایی حادثه بهبود یافته است.
وی افزود: تنها تعداد محدودی از واحدهای مسکونی همچنان با قطعی یا افت فشار آب مواجه هستند که این موضوع نیز در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار دارد.
منوچهری با بیان اینکه رفع کامل مشکل در دستور کار فوری این شرکت قرار دارد، گفت: پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده وضعیت آبرسانی در تمامی نقاط تحت تأثیر این خط انتقال به حالت پایدار و عادی بازگردد.
وضعیت آب محله تپه موسک مریوان
بررسیهای خبرنگار مهر از سطح محله تپه موسک نشان میدهد که بخشی از خانوارها طی روزهای اخیر با محدودیت جدی در دسترسی به آب مواجه بودهاند و ناچار به استفاده از روشهای جایگزین برای تأمین نیازهای اولیه خود شدهاند.
این وضعیت بهویژه برای خانوادههایی که دارای جمعیت بیشتر، کودکان یا افراد سالمند هستند، مشکلات بیشتری ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر مدیریت مصرف آب در منازل وارد کرده است.
برخی از شهروندان نیز عنوان کردند که در ساعات مشخصی از روز تلاش میکنند آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند تا در زمان قطعی، با مشکل کمتری مواجه شوند.
نگرانی از تکرار اختلالات آبرسانی
در کنار مشکلات ایجادشده، برخی از ساکنان محله تپه موسک با اشاره به تکرار چنین اختلالاتی در بازههای زمانی مختلف، بر ضرورت توجه جدیتر به زیرساختهای آبرسانی در شهر مریوان تأکید کردند.
به گفته آنان، هرگونه آسیب در خطوط انتقال اصلی میتواند به سرعت بخش قابل توجهی از شبکه توزیع را تحت تأثیر قرار دهد و زندگی روزمره شهروندان را مختل کند.
شهروندان همچنین خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر خطوط انتقال و نوسازی بخشهای فرسوده شبکه شدند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
به نظر میرسد خطوط انتقال اصلی، بهویژه خطوط با قطر بالا مانند خط ۱۰۰۰ میلیمتری، نقش حیاتی در تأمین پایدار آب شهری دارند و کوچکترین شکستگی یا نشتی در این خطوط میتواند در مدت کوتاهی موجب افت فشار یا قطعی گسترده در بخشهایی از شهر شود و همین موضوع ضرورت نگهداری، بازرسی دورهای و نوسازی شبکه را دوچندان میکند.
با وجود نارضایتی ایجادشده در میان شهروندان، مسئولان شرکت آب و فاضلاب مریوان اعلام کردهاند که عملیات اصلاحی با سرعت در حال انجام است و بخش عمده مشکل تاکنون برطرف شده است.
بر اساس اعلام این شرکت، تنها بخش محدودی از مشترکان همچنان با مشکل مواجه هستند که پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده به طور کامل رفع شود و شبکه آبرسانی تپه موسک به وضعیت پایدار بازگردد.
نظر شما