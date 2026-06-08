آبرسانی پایدار به ۹۸۰۰ روستایی در گیلانغرب حفظ شد

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز چندین حادثه و شکستگی در خطوط انتقال و توزیع آب روستاهای شهرستان گیلانغرب، نیروهای فنی و عملیاتی آبفا به سرعت در محل‌های مورد نظر حاضر شده و عملیات رفع مشکل را آغاز کردند.



وی افزود: شکستگی خط ۲۰۰ میلی‌متری روستای شهرک دهستان دیره، خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری مسیر روستاهای پایین‌دست گیلانغرب و قصرشیرین، خط ۱۴۰ میلی‌متری روستای وارگه سفلی و همچنین خطوط اصلی آبرسانی روستاهای نسار دیره، چشمه گلزار و ونزه همت از جمله مواردی بود که نیازمند مداخله فوری نیروهای عملیاتی بود.



مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: اکیپ‌های اجرایی با انجام عملیات حفاری، اصلاح شبکه و تعویض بخش‌های آسیب‌دیده خطوط، موفق شدند تمامی حوادث ایجاد شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.



کریمی‌پناه با اشاره به اهمیت این اقدامات در جلوگیری از اختلال در شبکه آبرسانی گفت: رفع به‌موقع این شکستگی‌ها از افت فشار و قطعی آب در مناطق تحت پوشش جلوگیری کرد و مانع هدررفت حجم قابل توجهی از منابع آبی شد.



وی ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، خدمات آبرسانی در روستاهای مذکور بدون وقفه ادامه یافت و شرایط لازم برای تأمین آب شرب پایدار ساکنان فراهم شد.



مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب خاطرنشان کرد: این اقدامات موجب حفظ پایداری آبرسانی برای حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت روستاهای تحت پوشش شد و از بروز مشکلات احتمالی برای مشترکان جلوگیری کرد.



کریمی‌پناه پایش مستمر تأسیسات و شبکه‌های آبرسانی را از اولویت‌های آبفای شهرستان عنوان کرد و افزود: شناسایی سریع حوادث، اعزام فوری نیروهای عملیاتی و آمادگی کامل اکیپ‌های فنی از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به مشترکان است.



وی در پایان تأکید کرد: آبفای گیلانغرب با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و تجهیزات موجود، تلاش می‌کند ضمن کاهش زمان رفع حوادث، شرایط تأمین آب شرب پایدار برای مشترکان شهری و روستایی را در تمامی مناطق شهرستان حفظ کند.