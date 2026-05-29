تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان زودهنگام آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در حالی امروز (جمعه ۸ خرداد) با برگزاری مبارزات سه وزن پایانی در ویتنام پیگیری می شود که با توجه به نتایج به دست آمده، قهرمانی تیم ایران مسجل شده است.

در چارچوب رقابت های امروز، اسماعیل ظاهردوست در وزن ۷۱ کیلوگرم فینالیست شد و حامد دهقان زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم و مهدی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز به مرحله رده بندی رسیده است.

پیش از این هم تیم کشتی فرنگی ایران صاحب ۶ مدال طلا شده بود.

بدین ترتیب با توجه به تعداد مدال های طلا کسب شده و همچنین حضور ۳ نماینده ایران در مبارزات فینال و رده بندی روز پایانی، تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی زودهنگام مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

در جریان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. احمد بدرالدینی هم در وزن ۵۱ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.