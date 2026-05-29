  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

کشتی فرنگی نوجوانان آسیا - ویتنام؛

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان زودهنگام آسیا شد

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان زودهنگام آسیا شد

عنوان قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا پیش از پایان کامل این مسابقات، مسجل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در حالی امروز (جمعه ۸ خرداد) با برگزاری مبارزات سه وزن پایانی در ویتنام پیگیری می شود که با توجه به نتایج به دست آمده، قهرمانی تیم ایران مسجل شده است.

در چارچوب رقابت های امروز، اسماعیل ظاهردوست در وزن ۷۱ کیلوگرم فینالیست شد و حامد دهقان زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم و مهدی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز به مرحله رده بندی رسیده است.

پیش از این هم تیم کشتی فرنگی ایران صاحب ۶ مدال طلا شده بود.

بدین ترتیب با توجه به تعداد مدال های طلا کسب شده و همچنین حضور ۳ نماینده ایران در مبارزات فینال و رده بندی روز پایانی، تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی زودهنگام مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

در جریان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. احمد بدرالدینی هم در وزن ۵۱ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت. 

کد مطلب 6843673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      0 1
      پاسخ
      کشتی ساحلی هم برگزار میشه چرا تیم نوجوانان ساحلی اعزام نشد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها