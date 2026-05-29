حفظ وحدت ملی و رسیدگی به مشکلات مردم اولویت اصلی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی درخطبه های نماز جمعه گلپایگان با اشاره به تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار کرد: امام راحل شخصیتی بود که حرکت و اندیشه او متأثر از سیره حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) بود و بر پایه امر به معروف، نهی از منکر و مبارزه با طاغوت، نظام جمهوری اسلامی را بنیانگذاری کرد.
وی افزود: امروز نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملتهای دنیا تحت تأثیر حرکت الهی امام خمینی(ره) قرار گرفتهاند و این مسیر برگرفته از ولایت اهلبیت(ع) است.
وی همچنین به برخورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با موارد نقض آتشبس اشاره کرد و گفت: ارتش و سپاه جمهوری اسلامی در برابر هرگونه شرارت و نقض آتشبس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مقتدرانه برخورد میکنند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی همانگونه که در میدان نبرد مقتدرانه در برابر دشمنان ایستاد، در شرایط آتشبس نیز هرگونه تعرض و شرارت را بیپاسخ نمیگذارد و نیروهای مسلح کشور در روزهای اخیر پاسخ محکمی به اقدامات دشمنان دادند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی، افزود: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد افتتاح مجلس شورای اسلامی، حاوی نکات بسیار مهم و راهبردی برای نمایندگان و مسئولان کشور بود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام ضمن تبریک به نمایندگان مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی، از انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس قوه مقننه یاد کردند و توصیهها و تذکرات مهمی را خطاب به نمایندگان مطرح فرمودند.
وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی، گفت: معظمله مجلس را عصاره ملت، مظهر مردمسالاری دینی و رکن قانونگذاری کشور دانستند و تأکید کردند که مجلس نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد.
وی ادامه داد: این مردم همان ملت بزرگ و بافضیلتی هستند که امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره با عظمت از آنان یاد کردهاند و در حوادث اخیر نیز با حضور در صحنه، وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی نشان دادند.
حجت الاسلام کرامتی تصریح کرد: نمایندگانی که با رأی این ملت وارد مجلس شدهاند باید عصاره فضائل مردم باشند و در مسیر خدمت صادقانه به جامعه حرکت کنند.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره اولویتهای مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: همافزایی با دولت، گرهگشایی از مشکلات اقتصادی، رونق تولید، اشتغال، رشد فرهنگی و اخلاقی، مبارزه با فساد، مهار تورم و گرانی و همچنین محرومیتزدایی از مهمترین وظایفی است که نمایندگان مجلس باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
امام جمعه گلپایگان افزود: هیچ مسئلهای نباید مسئولان و نمایندگان را از پرداختن به مشکلات اصلی مردم و اولویتهای اساسی کشور غافل کند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه اسلامی، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و وحدت است و هیچ فرد یا جریانی حق ندارد این وحدت را خدشهدار کند.
حجت الاسلام کرامتی ابراز کرد: اتحاد ملت ایران حول محور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه شکل گرفته و همه وظیفه دارند از این انسجام ملی پاسداری کنند.
به گفته وی ، حتی اگر اختلاف دیدگاه یا نظر کارشناسی در برخی مسائل کشور وجود داشته باشد، نباید این اختلافها به شکاف و تفرقه در جامعه منجر شود و دشمن را به سوءاستفاده امیدوار کند.
