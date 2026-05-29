گبه گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر جمعه در حاشیه بازدید از پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه در گفتگو بت خبرنگاران ، با اشاره به استقبال بیسابقه مردم از بهبود وضعیت این میراث طبیعی، افزود: متأسفانه زیرساختهای موجود پاسخگوی این حجم از تردد نبوده و باید با همت جمعی، معضلات موجود در بخشهای ایست بازرسی، مسیرهای دسترسی و پارکینگها را مرتفع سازیم تا رفاه مسافران تامین شود.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و بهبود آن، خاطرنشان کرد: امسال میتواند سال آغازین احیای دریاچه ارومیه باشد و این امر نیازمند اقدامات ریشهای و مستمر بوده و امیدوارم با تدابیر کارشناسی شده، این سطح آب تا سال آبی آینده حفظ و حتی افزایش یابد.
استاندار آذربایجان غربی به ضرورت لایروبی مسیرهای ورود آب به دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: از مدیران دستگاههای متولی استانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتظار داریم لایروبی رودخانههای ورودی را به صورت ضربتی و با سرعت انجام دهند.
رحمانی همچنین با اشاره به پروژههای در دست اجرا در محورهای خدماتی و بهویژه منطقه زنبیلداغی، اضافه کرد: زمانبندی این پروژهها بسیار حیاتی بوده و با تسریع کارهای عمرانی و خدماتی، مردم تفاوت ملموسی در رفاه خود احساس خواهند کرد.
وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه بهعنوان نماد فرهنگی و زیستمحیطی بیناستانی و منطقهای میتواند میزبان شایستهای برای مهمانان داخلی و خارجی باشد، افزود: دستگاههای متولی موظف هستند با تمام امکانات اعتباری و اجرایی از این طرحها پشتیبانی کنند تا شاهد ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی عمومی در فصل تابستان باشیم.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر با همراهی جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از پل میانگذر شهید کلانتری، آخرین وضعیت زیرساختهای مواصلاتی و طرحهای گردشگری دریاچه ارومیه را از نزدیک بررسی کرد.
در جریان این بازدید میدانی، وضعیت فعلی پل میانگذر شهید کلانتری و ظرفیتهای پیرامونی آن جهت توسعه امکانات رفاهی ارزیابی شد.
تسریع در اجرای طرحهای گردشگری در این محور و لزوم بهسازی و ساماندهی بدنه پل برای استفاده عمومی و ارتقای خدمات به مسافران، از جمله موضوعات کلیدی مطرح شده در این بازدید بود.
بخش دیگری از این بازدید به بررسی روند عملیات راهسازی در پروژه آزادراه ارومیه - تبریز اختصاص داشت و در این بخش، مدیران استانی گزارشی از مراحل اجرایی و موانع پیشروی پروژه ارائه کرده و بر ضرورت شتاببخشی به این طرح ملی به منظور بهبود تردد بیناستانی و کاهش حوادث جادهای تاکید شد.
