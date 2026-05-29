گردوخاک و وزش باد شدید گلستان را فرا گرفت؛ ناپایداری جوی در استان

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، از عصر امروز جمعه با تغییر جهت جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان آغاز شده و در برخی مناطق پدیده گردوخاک در حال وقوع است.

وی افزود: هم‌اکنون در برخی نقاط استان کاهش کیفیت هوا و خیزش گردوخاک گزارش شده و این شرایط تا امشب و روز شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: علاوه بر وزش باد شدید، کاهش نسبی دما، رگبارهای پراکنده و وقوع رعدوبرق نیز برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی با اشاره به تداوم ناپایداری‌ها تا روز یکشنبه گفت: با عبور موج بارشی از ظهر یکشنبه، به‌تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و تا اواسط هفته آینده، جو غالب استان در بیشتر مناطق پایدار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشینه دمای هوا در روزهای آینده در اغلب مناطق گلستان بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به وزش باد شدید و گردوخاک، از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌ویژه در جاده‌ها و مناطق مستعد حادثه رعایت کنند.