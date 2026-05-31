صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: طی امروز (یکشنبه ۱۰ خرداد) و فردا (دوشنبه ۱۱ خرداد) جوی آرام در غالب مناطق کشور پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز در غرب استانهای ساحلی خزر و فردا علاوه بر این مناطق، در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز بارشهای پراکنده مورد انتظار است.
ضیائیان بیان کرد: روز سهشنبه (۱۲ خرداد) افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطقی از شمالغرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی و شمالشرق کشور پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) نیز بارشهای پراکنده در مناطقی از شمالغرب و شمالشرق کشور رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: امروز در غالب مناطق کشور و همچنین فردا و روز سهشنبه در نوار شرقی کشور، وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.
وی در خصوص وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: روز یکشنبه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد شدید با احتمال گردوخاک رخ خواهد داد. بیشینه دمای تهران ۳۲ و کمینه دمای آن ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ضیائیان با اشاره به پیشبینی وضعیت هوای استان تهران طی روزهای آینده افزود: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: تا پایان امروز در برخی ساعات، وزش باد شدید و گردوخاک بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش دما تا پایان امروز ادامه خواهد داشت و طی سه روز آینده نیز نوسانات محدود دمایی در سطح استان تهران پیشبینی میشود.
