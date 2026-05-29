حجتالاسلام سیدعلی طباطبایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: سه ماه است که ملت ایران شبها با حضور در میادین شعار توحیدی اللهاکبر سر میدهند که این حضور بهفرمان رهبر انقلاب بوده و تا زمانی که این امر پابرجاست مردم همچنان در صحنه بوده و مطیع امر ولایت هستند.
وی افزود: در حال حاضر از نظر نظامی انباشت نیرو و تجهیزات وجود دارد و آمادگی یک درگیری محتمل وجود دارد ولی رئیس جمهور خبیث آمریکا چندین مرتبه عقب نشینی کرده چرا که میداند راه به جایی نخواهد برد.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: دشمن سعی کرده با راهکارهای متعددی به اهداف خود برسد اما در تمام موارد محکوم به شکست شده، گرچه بر مردم فشار تحمیل میشود ولی مردم نشان دادند که تابآوری آنان رشد پیدا کرده و حاضرند سختی بکشند ولی سر مقابل دشمن خم نمیکنند.
طباطبایینژاد تصریح کرد: انهدام زیرساخت های منطقه و بستن تنگه هرمز قدرت جمهوری اسلامی بوده که در کل دنیا مقصر را ترامپ و نتانیاهو میدانند.
وی ادامه داد: پنهانکاری در کشور وجود ندارد تمام مسائل کارشناسی شده به محضر رهبر معظم انقلاب میرسد، بر مصلحت مردم اقدام خواهد شد و همان فصل الخطاب خواهد بود، مذاکره جزئی از جنگ بوده و در حال حاضر دشمن باید شروط ما را بپذیرد.
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به برخی شروط ایران در مذاکرات، بیان کرد: عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان باید متوقف شود و تنگه هرمز نیز دیگر به روش سابق دیگه اداره نخواهد شد بلکه اداره آن منوط به مقررات ماست همچنین آزادسازی همه داراییهای بلوکه شده نیز باید صورت گیرد.
