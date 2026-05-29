امام جمعه دلگان: مدیریت جهادی راه عبور از جنگ اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان با گرامیداشت ایامالله ۱۴ و ۱۵ خرداد، این دو روز تاریخی را نماد پیوند نهضت، ایثار و ولایت دانست و اظهار کرد: ۱۵ خرداد آغاز نهضت خونین ملت ایران و ۱۴ خرداد روز استمرار این مسیر با سپردن پرچم انقلاب به خلف صالح امام راحل است.
امام جمعه دلگان با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن افزود: امام خمینی(ره) به ملت ایران آموخت «ما میتوانیم» و امروز نیز عبور از مشکلات اقتصادی تنها با مدیریت جهادی، تکیه بر توان داخلی و حفظ روحیه مقاومت امکانپذیر است.
خطیب جمعه دلگان با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: امروز فریاد استکبارستیزی در نقاط مختلف جهان و مقاومت مردم غزه، ادامه همان مسیر ایستادگی ملت ایران در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ است.
وی وحدت را مهمترین توصیه امام راحل عنوان کرد و گفت: هرگونه دامن زدن به اختلاف و تفرقه، حرکت در مسیر خواست دشمنان است و بصیرت، تشخیص بهموقع توطئههای دشمن به شمار میرود.
امام جمعه دلگان همچنین به حضور گسترده مردم در اجتماعات مذهبی اخیر اشاره کرد و افزود: شعارهای وحدتآفرین و حماسی مردم نشان داد فرهنگ غدیر همچنان زنده، تمدنساز و محور انسجام جامعه اسلامی است.
وی در پایان، نمازگزاران را به تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، ولایت و فرهنگ غدیر دعوت کرد.
