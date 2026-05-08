  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

امام جمعه کیش: صرفه جویی و همدلی راه عبور از مشکلات است

امام جمعه کیش: صرفه جویی و همدلی راه عبور از مشکلات است

کیش- امام جمعه کیش گفت: صرفه جویی و همدلی در شرایط فعلی کشور دو موضوع مهم برای عبور از شرایط اقتصادی سخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبه‌های نمازجمعه کیش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر مدیریت تنگه هرمز گفت: ایجاد نظم نوین امنیتی در تنگه هرمز بدون دخالت هیچ نیروی خارجی کاملا در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و مهمترین اهرم فشار بر استکبار جهانی همین تسلط ایران بر تنگه هرمز است.

او با اشاره پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، گفت: دشمن نمی‌تواند شکست خود را بپذیرد و با فشار اقتصادی می‌خواهد ملت ایران را شکست دهد که این امر محقق نخواهد شد.

امام جمعه کیش صرفه جویی و همدلی را در شرایط فعلی کشور دو موضوع مهم در عبور از شرایط اقتصادی سخت برشمرد و گفت: دشمن با تفرقه و افزایش فشار اقتصادی می‌خواهد به اهداف خود برسد، اما مردم با حضور یکپارچه در اجتماع شبانه و همدلی به ویژه مشارکت در پویش بخشش اجاره‌ها این شرایط دشوار را پشت سر خواهند گذاشت.

او به روز جمعیت و اهمیت افزایش جمعیت جوان کشور اشاره کرد و گفت: نیروی جوان یکی از مولفه‌های قدرت هر کشوری است و مسئولان با برنامه ریزی در زمینه ازدواج آسان، افزایش شغل و حمایت از فرزند آوری می‌تواند جوانان را به تشکیل خانواده و فرزند پروری ترغیب کند.

امام جمعه کیش با اشاره به روز اسناد و میراث مکتوب، دحو الارض، سالروز تحریم تنباکو، لغو کاپیتولاسیون و پایان جنگ جهانی دوم، گفت: استکبار جهانی همیشه به دنبال استثمار ملت ها بوده و صیانت از میراث مکتوب ایران کهن، موجب اقتدار کشور می‌شود و ثبت حماسه ماندگار مردم در تجمعات شبانه مهم و افتخار ملی است.

امام جمعه کیش با گرامیداشت روز هلال احمر از اعضای جمعیت هلال احمر به عنوان فرشتگان ایثار و خدمت یاد کرد و گفت: دشمن با حمله به مراکز درمانی و تحقیقاتی که در تولید دارو برای بیماران فعالیت می‌کردند رنج بیماران خاص را چند برابر کرد و امیدواریم مسئولان با برنامه ریزی در تولید دارو و خودکفایی از رنج بیماران بکاهند.

کد مطلب 6823740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها