امام جمعه کیش: صرفه جویی و همدلی راه عبور از مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبه‌های نمازجمعه کیش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر مدیریت تنگه هرمز گفت: ایجاد نظم نوین امنیتی در تنگه هرمز بدون دخالت هیچ نیروی خارجی کاملا در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و مهمترین اهرم فشار بر استکبار جهانی همین تسلط ایران بر تنگه هرمز است.

او با اشاره پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، گفت: دشمن نمی‌تواند شکست خود را بپذیرد و با فشار اقتصادی می‌خواهد ملت ایران را شکست دهد که این امر محقق نخواهد شد.

امام جمعه کیش صرفه جویی و همدلی را در شرایط فعلی کشور دو موضوع مهم در عبور از شرایط اقتصادی سخت برشمرد و گفت: دشمن با تفرقه و افزایش فشار اقتصادی می‌خواهد به اهداف خود برسد، اما مردم با حضور یکپارچه در اجتماع شبانه و همدلی به ویژه مشارکت در پویش بخشش اجاره‌ها این شرایط دشوار را پشت سر خواهند گذاشت.

او به روز جمعیت و اهمیت افزایش جمعیت جوان کشور اشاره کرد و گفت: نیروی جوان یکی از مولفه‌های قدرت هر کشوری است و مسئولان با برنامه ریزی در زمینه ازدواج آسان، افزایش شغل و حمایت از فرزند آوری می‌تواند جوانان را به تشکیل خانواده و فرزند پروری ترغیب کند.

امام جمعه کیش با اشاره به روز اسناد و میراث مکتوب، دحو الارض، سالروز تحریم تنباکو، لغو کاپیتولاسیون و پایان جنگ جهانی دوم، گفت: استکبار جهانی همیشه به دنبال استثمار ملت ها بوده و صیانت از میراث مکتوب ایران کهن، موجب اقتدار کشور می‌شود و ثبت حماسه ماندگار مردم در تجمعات شبانه مهم و افتخار ملی است.

امام جمعه کیش با گرامیداشت روز هلال احمر از اعضای جمعیت هلال احمر به عنوان فرشتگان ایثار و خدمت یاد کرد و گفت: دشمن با حمله به مراکز درمانی و تحقیقاتی که در تولید دارو برای بیماران فعالیت می‌کردند رنج بیماران خاص را چند برابر کرد و امیدواریم مسئولان با برنامه ریزی در تولید دارو و خودکفایی از رنج بیماران بکاهند.