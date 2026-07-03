خطیب جمعه کیش: رمز پیروزی کشور، حفظ اتحاد و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید فتاحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره کیش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط حساس کنونی کشور، اظهارکرد: امروز مهم‌ترین برگ برنده ملت ایران، اتحاد و انسجام ملی است و هرگونه دوصدایی و ایجاد اختلاف، خواست و هدف دشمن به شمار می‌رود.

وی با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انفاق، همدلی و زندگی بر پایه مهربانی، اظهار کرد: در روزگاری قرار داریم که تنها راه عبور از دشواری‌ها و حفظ اقتدار کشور، اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مختلف جامعه است.

خطیب موقت کیش با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم» افزود: این نبرد در سه میدان اصلی دنبال می‌شود؛ میدان نخست، میدان نظامی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح است که همچون همیشه خوش درخشیدند. میدان دوم، عرصه دیپلماسی و مذاکرات و تفاهمات سیاسی است و میدان سوم نیز حضور مردم در صحنه و خیابان‌هاست.

حجت‌الاسلام فتاحی تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند میان این سه ضلع اختلاف ایجاد کند و مردم باید هوشیار باشند؛ هرجا صدای نفاق، اختلاف و دوگانگی شنیده شد، باید دانست که آن صدا در مسیر اهداف دشمن قرار دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر مسئله وحدت ملی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ انسجام و اتحاد تأکید داشته‌اند و همه ما وظیفه داریم با بصیرت، تبیین و آگاهی‌بخشی، اجازه تضعیف این همبستگی را ندهیم.

خطیب موقت کیش با بیان اینکه نقد مسئولان و مطالبه‌گری حق مردم است، افزود: انتقاد نسبت به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی باید وجود داشته باشد، اما مراقب باشیم که ناخواسته به بلندگوی دشمن تبدیل نشویم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت دشمن‌شناسی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر انقلاب، شناخت صحیح دشمن و پرهیز از خطای محاسباتی است؛ همان خطایی که دشمنان در طول تاریخ، از عاشورا تا امروز مرتکب شده‌اند.

حجت‌الاسلام فتاحی با اشاره به مراسم تشییع «رهبر شهید» و حضور گسترده مردم در صحنه، گفت: ملت ایران نشان داده‌اند که با وجود فشارها، تحریم‌ها و سختی‌ها، پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود برسد.

وی با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران، این روز را نماد «حقوق بشر آمریکایی» دانست و افزود: تاریخ نشان داده آمریکا در طول دهه‌ها، جز جنگ، خشونت و فشار علیه ملت‌ها اقدامی نداشته است.

خطیب موقت کیش با تقدیر از هیئات مذهبی، مساجد، عزاداران و برگزارکنندگان مراسم ماه محرم در جزیره کیش گفت: دهه‌های دوم و سوم محرم و همچنین ماه صفر فرصت مهمی برای تبیین فرهنگ عاشورا، جهاد تبیین و معرفی ویژگی‌های حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) است.

وی همچنین چهاردهم تیرماه، روز قلم را به نویسندگان، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ تبریک گفت و از خدمات مجموعه‌های فعال در حوزه مدیریت شهری و خدمات جزیره، به‌ویژه شرکت عمران، آب و خدمات کیش تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام فتاحی پیشنهاد داد در روز شهرداری‌ها، نشست‌هایی با حضور فعالان اجتماعی و دغدغه‌مندان توسعه کیش برگزار شود تا از ظرفیت مشارکت مردمی در مدیریت شهری بیشتر استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز مالیات، ضمن تقدیر از کارکنان سازمان امور مالیاتی، خواستار همراهی بیشتر این مجموعه با اصناف و بازاریان کیش شد و گفت: کسبه و فعالان اقتصادی جزیره در ماه‌های اخیر با مشکلات اقتصادی و رکود مواجه بوده‌اند و انتظار می‌رود در اخذ مالیات، تعامل و مهلت بیشتری برای آنان در نظر گرفته شود.

خطیب موقت کیش در پایان با اشاره به روز ادبیات کودک و نوجوان، بر ضرورت توجه به نسل آینده و استمرار روحیه ایستادگی و بصیرت در جامعه تأکید کرد و از خداوند خواست ملت ایران را در مسیر اهل‌بیت(ع) ثابت‌قدم بدارد.