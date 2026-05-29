امام جمعه آبیک: تعطیلی مجلس در شرایط فعلی به معنای ضعف قوه مقننه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر اظهار کرد: نهج‌البلاغه گفتمان انقلاب اسلامی است و دوران امروز ما شباهت زیادی به عصر امیرالمؤمنین(ع) دارد.

وی افزود: اگر انقلاب اسلامی بخواهد در مسیر صحیح حرکت کند، دولتمردان باید نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر را در دستور کار خود قرار دهند.

امام جمعه آبیک تصریح کرد: اگر مسئولان به این معارف توجه جدی داشتند، امروز حتی با مشکلات اقتصادی نیز مواجه نبودیم.

روحانی با تأکید بر ضرورت تبیین واقعه غدیر بیان کرد: توجه به خطبه غدیر باید در دستور کار همه ما قرار گیرد، چرا که هنوز بسیاری از ما غدیر را به درستی نشناخته‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از روح این پیام مشخص است که مجلس باید به تعطیلی خود پایان دهد.

امام جمعه آبیک خاطرنشان کرد: وضعیت مذاکرات باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نمایندگان باید همانند شهید مدرس با شجاعت، حضور و اقتدار خود را به دشمن ثابت کنند.

روحانی ادامه داد: امروز رسیدگی به مشکلات مردم یک ضرورت جدی است و تعطیلی مجلس در شرایط فعلی، نشانه ضعف قوه مقننه خواهد بود.

وی تأکید کرد: مطالبه مردم نیز بازگشایی مجلس و ایفای نقش فعال‌تر نمایندگان در شرایط حساس کنونی کشور است.

