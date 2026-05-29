ممنوعیت به کارگیری نیروی جدید «حق التدریس» و «آموزشیار نهضت»

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش «شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی» را به‌منظور افزایش بهره‌وری و استفاده کارآمد و اثربخش از ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی برای تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی کشور و مواجهه خردمندانه با پیامدهای آموزشی و تربیتی جنگ تحمیلی و آمادگی کامل برای شروع به‌موقع، آرام و باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ را برای اجرا ابلاغ کرد.

استفاده از تمام ظرفیت ساعات موظف کارکنان شاغل و سرباز وظیفه و جلوگیری از ایجاد کسری ساعت موظف تاکید و آمده است: در صورت نیاز استفاده حداکثری از ظرفیت ساعات غیر موظف نیروهای شاغل، دعوت به همکاری نیروهای بازنشسته با رعایت بندهای (ت) و (ج) ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم و به کارگیری معلمین حق التدریس آزاد با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم، سازماندهی دبیران در دوره های تحصیلی متوسطه اول و متوسطه دوم در تمامی رشته ها و شاخه ها بر اساس گروه تدریس به صورت یکپارچه با رعایت عدالت آموزشی و تربیتی صورت گیرد.

کاهش تشکیل کلاسهای بالای ۳۵ نفر

ساماندهی مدارس کمتر از حد نصاب و توجه ویژه به کلاسهای چند پایه با استفاده بهینه از ظرفیت مدارس شبانه روزی و توسعه طرح روستا مرکزی و آموزش در محیط کار (خرید خدمت فعالیتها به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و کاهش تشکیل / استمرار کلاس های با جمعیت بالای ۳۵ نفر دانش آموز) از دیگر نکات مهم بخشنامه مذکور است.

شرط ترغیب نیروهای واجد شرایط بازنشستگی به ادامه همکاری

ترغیب به استمرار خدمت نیروهای واجد شرایط بازنشستگی با رعایت ماده (۱۰۳) قانون خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن مشروط به نیاز و عدم ایجاد کسر ساعت موظف برای کارکنان شاغل از دیگر موضوعات مورد تاکید آموزش و پرورش برای مهرماه امسال است.

جذب و ثبت نام تمامی لازم التعلیمان دوره ابتدایی

توجه به جذب و ثبت نام تمامی لازم التعلیمان دوره ابتدایی با تأکید بر دختران روستایی و کودکان با نیازهای ویژه با هدف افزایش شاخصهای دوره ی ابتدایی، توزیع متوازن دانش آموزان دوره متوسطه دوم در شاخه ها و رشته های مختلف با رویکرد توسعه و تقویت مهارت آموزی دانش آموزان مطابق با آیین نامه مربوطه و تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت نیز در این بخشنامه ذکر شده است.

دلایل ممنوعیت اختصاص نیروی جدید به برخی فعالیتها

بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش «اولویت تخصیص نیروی انسانی با گروه معلم، مدیر واحدهای سازمانی دولتی، سرپرست خوابگاه و نیروهای کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی است لذا تا زمانی که نیروی مورد نیاز این فعالیتها تأمین نشده اند اختصاص نیروی جدید به سایر فعالیتها ممنوع است.»

ممنوعیت به کار گیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد آموزی

همچنین با عنایت به تبصره ی (۱) ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مصوب هیئت وزیران و بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد آموزی به جز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته از تاریخ ابلاغ قانون، حداقل یک سال تحصیلی به صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی به هر شکل و تحت هر عنوان توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.

کلاسهای درس در هیچ روزی از هفته نباید بدون معلم باشند

در صورت استفاده از تقلیل ساعت آموزشی معلمان، باید ترتیبی اتخاذ شود که دانش آموزان در هیچ روزی از هفته بدون معلم نبوده و این موضوع منجر به تعطیلی کلاس درس نشود. ایجاد چند کلاس در یک مدرسه در هر رشته پایه صرفاً مشروط بر عدم وجود ظرفیت فضای فیزیکی کلاس با رعایت حد نصاب تعداد دانش آموز در کلاس مجاز است.

در این بخشنامه تاکید شده است که تشکیل و استمرار فعالیت مدارس شبانه روزی در یک دوره تحصیلی جنسیت در نزدیکی یکدیگر و مجاورت نقاط و مدارسی که از امکانات شبانه روزی برخوردارند، ممنوع است. همچنین تشکیل/ استمرار چند مدرسه در یک فضا با یک دوره جنسیت در یک یا دو نوبت در صورت داشتن شرایط فضای فیزیکی تشکیل در یک مدرسه نوبت ممنوع است.

شروط ممنوعیت دادن مرخصی بدون حقوق

طبق بخشنامه مذکور؛ هر گونه انتصاب مأموریت انتقال، مرخصی بدون حقوق و غیره که منجر به جابجایی نیروهای واحدهای آموزشی پس از شروع سال تحصیلی می شود ممنوع است.

احکام کارکنان برای پرداخت حقوق و مزایا می بایست بر اساس ابلاغ دریافت شده باشد لذا مغایرت بین هر یک از اطلاعات ابلاغ شامل پست واحد سازمانی اصلی وضعیت ابلاغ (مأمور، نیمه وقت، دانشجوی متعهد خدمت و....) مجاز نبوده و مسئولیت تبعات ناشی از این موضوع با کارکنان و اداره محل خدمت است.

پرداخت حقوق و مزایا منوط به داشتن ابلاغ کامل (فعال) و اشتغال در محل کار برای کارکنان حاضر در محل کار است، لذا ادارات آموزش و پرورش مناطق موظف به تعیین محل خدمت و صدور ابلاغ تمامی کارکنان پیش از شروع سال تحصیلی هستند. ضمناً در طول سال تحصیلی حداکثر زمان مجاز صدور یا ویرایش شروع ابلاغ در سامانه ۳۰ روز قبل از روز جاری است.

صدور هر نوع ابلاغ و گواهی انجام کار برای افرادی که رأساً از طریق مدارس و مراکز غیر دولتی تحت نظارت مرتبط با آموزش و پرورش، نظیر کودکستانها، درمانگاهها و کلینیکهای فرهنگیان، باشگاه ها و خانه های معلم، مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده، مدارس آموزش از راه دور، انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس، مراکز آموزش بزرگسالان، اردوگاه های دانش آموزی مراکز مشاور، مجتمع های آموزشی و ورزشی و نظایر آنها به کار گرفته می شوند و نیز پرداخت هر گونه وجهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عنوان حق التدریس، خرید خدمات یا حق الزحمه، از منابع دولتی به افراد یاد شده توسط ادارات کل آموزش و پرورش و واحدهای وابسته ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.