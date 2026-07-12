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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

 فعالیت «هوم اسکول ها» غیرقانونی است

 فعالیت «هوم اسکول ها» غیرقانونی است

شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: فعالیت آموزشی بدون مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی(موسسات،مراکز، نهادها و...) که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

همچنین تبصره این ماده قانونی تاکید می کند؛ دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

بر اساس قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی، فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

کد مطلب 6885756

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