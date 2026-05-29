منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید وزش باد و ورود توده‌های گرد و غبار به استان اصفهان اظهار کرد: وزش تندباد و نفوذ گرد و غبار از شمال کشور عراق و مناطق غربی کشور، همراه با تداوم باد شدید و خیزش کانون‌های گرد و خاک درون‌استانی، سبب کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: فعال شدن کانون‌های گرد و خاک درون‌استانی به‌ویژه در محدوده‌های کاشان، آران و بیدگل، نائین، اردستان، شرق اصفهان، برخوار و پیرامون تالاب گاوخونی، طی امروز تا روز شنبه شرایط ناسالم را در بسیاری از مناطق استان رقم می‌زند و بر همین اساس هشدار سطح نارنجی برای امروز تا شنبه صادر شده و کیفیت هوا در این بازه زمانی می‌تواند در وضعیت ناسالم برای عموم قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این شرایط پس از شنبه نیز با شدت کمتر ادامه خواهد داشت و طبق پیش‌بینی‌ها، تداوم گرد و غبار و وزش باد تا روز دوشنبه با هشدار سطح زرد در سطح استان مورد انتظار است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در جلسه روز جاری کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان، دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های محیط زیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداری‌ها و شبکه‌های بهداشت مکلف شدند برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از وزش باد شدید، طوفان لحظه‌ای و گرد و غبار مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی گفت: ایمن‌سازی تأسیسات و سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی، سقف‌های کاذب و همچنین رعایت نکات حفاظتی در واحدهای تولیدی به‌ویژه دام و طیور و گلخانه‌ها در برابر تندباد باید جدی گرفته شود. همچنین از صعود به ارتفاعات خودداری شود و شهروندان نسبت به خطر سقوط درختان و اجسام در زمان وزش باد شدید هوشیار باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به توصیه‌های بهداشتی در شرایط گرد و غبار بیان کرد: عموم مردم باید اصول خودمراقبتی را رعایت کنند، از ورزش و فعالیت بدنی در فضای باز در روزهای گرد و خاک پرهیز شود، استفاده از ماسک استاندارد در اولویت قرار گیرد و بیماران قلبی و ریوی و افراد دارای بیماری‌های خاص از حضور در محیط‌های باز و پرترافیک خودداری کنند.

شیشه‌فروش در پایان تأکید کرد: در این شرایط باید از هر اقدامی که موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود جلوگیری شود؛ از جمله فعالیت‌های معدنی گرد و خاک‌زا، خاک‌ورزی، آتش زدن بقایای گیاهی، عملیات ساختمانی و هرگونه اقدام مشابه که به افزایش ذرات معلق و تشدید آلودگی منجر می‌شود.