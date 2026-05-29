۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

فرمانده انتظامی ری:

هیچ گونه مورد سوء امنیتی در مراسم شهدای خانواده امام شهید گزارش نشد

ری- فرمانده انتظامی ری از تأمین امنیت کامل و مدیریت مطلوب ترافیکی در مراسم گرامیداشت خانواده شهید قائد امت خبر داد و اعلام کرد که هیچ گونه مورد سوء امنیتی گزارش نشده است.

سرهنگ حسین مافی،در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب در ری اظهار داشت: با هدف برگزاری هرچه منظم‌تر این آیین، جلسات متعددی با همکاری مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد که خوشبختانه نتیجه این هماهنگی‌ها، برقراری نظم و امنیت کامل در سطح شهرستان بود.

وی با تأکید بر حضور میدانی نیروهای انتظامی، ترافیکی و اطلاعاتی افزود: تمام تمهیدات لازم برای تأمین امنیت مراسم از پیش پیش‌بینی شده بود و تاکنون هیچ گزارش مبنی بر وقوع مورد سوء امنیتی در شهرستان ری دریافت نشده است.

فرمانده انتظامی ری ضمن قدردانی از اعضای شورای تأمین، فرماندار و سلسله‌مراتب فرماندهی انتظامی تصریح کرد: برای روز جاری نیز همان تمهیدات انتظامی، اطلاعاتی و ترافیکی در نظر گرفته شده تا شهروندان با آرامش خاطر در مراسم حضور یابند.

مافی در خصوص مدیریت ترافیک گفت: برای ساماندهی و جلوگیری از بینظمی، برخی مسیرها به صورت مقطعی مسدود شد، اما با کاهش ترافیک، تلاش کردیم مسیرها را بازگشایی کنیم تا تردد مردم تسهیل شود. امروز کمترین میزان انسداد را شاهد بودیم و این روند برای ادامه مراسم نیز به حداقل خواهد رسید.

وی در پایان، حضور پرشور مردم در این مراسم را نشانه عمق ارادت و همدلی آنان با خانواده شهدا دانست و از همراهی شهروندان با مأموران انتظامی تقدیر کرد.

