ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران ۲ روستای دیواندره

امیر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی شبکه دامپزشکی شهرستان دیواندره با هدف حفظ و صیانت از سرمایههای دامی و ارتقای سطح بهداشت دام در روستاهای طیطاق و قشلاق سفید برگزار شد.
وی افزود: در این اردوی جهادی، کارشناسان شبکه دامپزشکی خدمات رایگانی از جمله واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه بیماریهای آبله و شاربن، واکسیناسیون سگهای گله و صاحبدار علیه بیماری هاری و نیز سمپاشی دامها و جایگاههای نگهداری دام برای مقابله با انگلهای خارجی را ارائه کردند.
وی تصریح کرد: همچنین آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی، رعایت اصول بهداشتی و ضوابط قرنطینهای به دامداران منطقه ارائه شد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیواندره با اشاره به اهمیت اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی، اظهار کرد: توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی، ارتقای سلامت دام و حمایت از دامداران از مهمترین اهداف برگزاری این برنامهها است.
