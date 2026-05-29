شلیک ۳ فروند موشک به مواضع ارتش رژیم اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ۳ فروند موشک از لبنان به سمت مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک «یحمر الشقیف» در جنوب لبنان شلیک شد.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این حمله اعلام کرد که در پی رصد و شناسایی یک فروند پهپاد نفوذی در آسمان منطقه «زرعین» در بخش غربی مرز مشترک با لبنان، آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا درآمده است.

در همین راستا، مقاومت اسلامی لبنان از انجام چندین عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

حزب الله اعلام کرد که تجمع ادوات زرهی و نیروهای ارتش اسرائیل را در سایت هضبه ‌العجل با یک دسته موشکی هدف قرار داده است.

همچنین در بیانیه ای دیگر، حزب الله از حمله موشکی و پهپادی به تجمع ادوات زرهی و نیروهای اشغالگر در اطراف شهرک یحمرالشقیف خبر داد.

در عملیات دیگری نیز تجمع ادوات زرهی و نیروهای اشغالگر در حاشیه رودخانه در شهرک زوطرالشرقی با یک دسته موشکی مورد حمله قرار گرفت.

سایت المالکیه و پایگاه یفتاح رژیم صهیونیستی نیز با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته شد.

همچنین تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در نزدیکی شهرک نطوعا با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری و یگان توپخانه‌ای ارتش اسرائیل در خربه‌ماعر نیز با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شد.

شلیک دو موشک دیگر از لبنان به سوی شمال سرزمین های اشغالی

ارتش رژیم اسرائیل شلیک دو موشک از لبنان به سوی شمال سرزمین های اشغالی را تأیید کرد.

ارتش این رژیم در عین حال مدعی شد که موشک های شلیک شده به سمت کریات‌شمونه را در آسمان این شهر رهگیری کرده است.

حزب الله، شمال سرزمین های اشغالی را موشک باران کرد

شبکه الجزیره از شلیک ۸ موشک از جنوب لبنان به سمت جلیل علیا خبر داد.

ارتش اسرائیل نیز با تأیید این خبر مدعی شد، آژیر هشدار در چندین منطقه در شمال اسرائیل فعال شده و اکثر موشک‌های شلیک‌شده از لبنان رهگیری شدند.

براساس این گزارش، یک موشک در مرکز شهرک کریات‌شمونه فرود آمد که خسارت جانی به دنبال نداشته است.