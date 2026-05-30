رضا حشتمی ،در گفتگو با خبرنگار مهر، از تهیه و توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی به مناسبت دهه ولایت و امامت در ورامین خبر داد.

حشتمی در ادامه، با اشاره به جنگ اخیر و آسیب‌های وارده بر کسب‌وکار و معیشت جمعی از خانواده‌ها، اظهار کرد: با توجه به مشکلات معیشتی خانواده‌های کم‌برخوردار و متأثر از جنگ، ستاد عید غدیر ورامین حمایت از این عزیزان را در دستور کار دهه مبارک ولایت قرار داده است.

دبیر ستاد عید غدیر ورامین افزود: هر یک از این ۱۵۰ بسته معیشتی شامل ۱۲ قلم مواد غذایی اساسی است که انشاءالله در مناطق کم‌برخوردار و میان خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ توزیع خواهد شد.

وی در پایان از عموم مردم خواست با حضور پرشور خود در مراسم عید سعید غدیر در ورامین، شور و نشاط آیین‌های ولایی را بیش از پیش رقم بزنند.