بازگشت خواننده پاپ به ماجرای تیتراژها؛ شنیدن مهتاب در «صفا با خانواده»

به گزارش خبرنگار مهر، موسیقی تیتراژ سریال تلویزیونی «صفا با خانواده» در حالی پیش روی مخاطبان قرار گرفته که علی لهراسبی از هنرمندان نسل دوم موسیقی پاپ کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خوانندگی این اثر را به عهده گرفته است.

در این تک آهنگ که پس از مدت ها دوری لهراسبی از تولید و اجرای آثار موسیقایی مرتبط با تیتراژها با نام «مهتاب» در دسترس شنوندگان قرار گرفته، هادی زندی ترانه سرا و آهنگساز، آرش قاسمی تنظیم کننده، محمد فلاحی میکس و مستر و علی لهراسبی خواننده بخشی از اعضای گروه اجرایی اثر را تشکیل می دهند.

علی لهراسبی در سال‌های اولیه فعالیت نسل دهه هشتاد موسیقی پاپ ایران به عنوان یکی از خوانندگان مطرح در میان جامعه مخاطبان معرفی شده بود و از وی می‌توان به عنوان یکی از پرطرفدارترین هنرمندان آن سال‌های موسیقی پاپ ایران به ویژه در حوزه موسیقی تیتراژها نام برد.

سریال «صفا با خانواده» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مصطفی تنابنده، از پنجم خرداد هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن رفته است.

احمد مهرانفر در نقش «صفا» بازی می‌کند؛ مردی معمولی که برای هدیه تولد فرزندش وارد ماجرایی عجیب می‌شود و ناگهان سر از یک بحران امنیتی درمی‌آورد.

«صفا با خانواده» به نویسندگی بابک کایدان و پدرام کریمی، در کنار موقعیت‌های طنز و اتفاقات پرماجرا، به مفاهیمی چون خانواده، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری نیز می‌پردازد.

آشا محرابی، روح‌الله زمانی، فاطیما بهارمست، نفس بازغی، بهرنگ علوی، آرش سلامی، لادن ژافه‌وند و بهنام شرفی دیگر بازیگران این مجموعه هستند که فیلمبرداری آن در تهران و کاشان انجام شده است.