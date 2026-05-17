۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی ماند

اعضای مجمع فدراسیون ورزش های آبی محسن رضوانی را برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های آبی امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، کامیار سلطانی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و محسن سمیع زاده سرپرست فدراسیون در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

این مجمع در حالی از ساعت ۱۰ با حضور اعضا آغاز شد که هادی افشار یکی از کاندیداهای تائید صلاحیت شده در محل مجمع حضور نداشت، مرتضی محسنی هم‌ از حضور در انتخابات انصراف داد.

بدین ترتیب رای گیری برای تعیین رئیس چهار سال آینده فدراسیون ورزش های آبی با حضور محسن رضوانی به عنوان تک کاندیدای این فدراسیون برگزار شد.

در رای گیری انجام شده محسن رضوانی از ۵۰ رای ماخوذه صاحب ۴۶ رای شد و با کسب حد نصاب لازم، ریاست فدراسیون ورزش های آبی را تا سال ۱۴۰۹ عهده دار شد.

محسن رضوانی در حالی رای مثبت اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های آبی را به خود اختصاص داد که طی سه دوره گذشته هم متصدی این فدراسیون بود.

رضوانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش های آبی است و از این حیث منعی برای ورود دوباره به انتخابات نداشت.

