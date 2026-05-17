  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

محسن رضوانی: دور جدید ورزش‌های آبی را بهتر از سه دوره قبل می‌گذرانیم

محسن رضوانی: دور جدید ورزش‌های آبی را بهتر از سه دوره قبل می‌گذرانیم

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد که سعی می کند در دوره جدید به مراتب بهتر از دوره قبل و با رویکرد جدید نسبت به هر سه رشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی در پایان مجمع انتخاباتی فدرلسبون ورزش های آبی ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات و تشکر از اعضای مجمع گفت: امیدوارم با کمک هیئت های استانی شنا را در بعد همگانی و قهرمانی وارد عرصه جدیدی کنیم، باید هیئت تا صاحب استخر شوند تا بتوانیم این رشته را به سمت قهرمانی هدایت کنیم.

وی با اشاره به در پیش بودن بازی های آسیایی گفت: واترپلو در قهرمانی آسیا دوم شد و باید به گونه ای باشیم که در ناگویا بهتر عمل کند.

رضوانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با انتظارات وزارت ورزش مطرح شد، تاکید کرد: این انتظاری که از فدراسیون وجود دارد جدی است اما مهم‌ترین مسئله در ورزش های سخت افزار است. بارها اشاره کرده ام که در اختیار داشتن استخر لازم است. برخی دوستان استخر به هیئت ها می دهند اما اگر قانونمند و با قیمت کارشناسی استخر در اختیار هیئت ها باشد، نتیجه اش را در ۲ سال خواهید دید.

وی گفت: در کل اگر به ورزش های آبی توجه شود، کاروان ایران از نتیجه اش بهره مند می شود. کشورهایی در شنا مطرح هستند که جزو ۱۰ کشور اول در جهان هستند.

رضوانی گفت: در کل تلاش می کنم در دوره جدید بهتر از گذشته باشم، با نگاه و رویکرد جدید به هر سه رشته کارمان را دنبال می کنیم.

کد مطلب 6832496
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها