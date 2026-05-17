به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی در پایان مجمع انتخاباتی فدرلسبون ورزش های آبی ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات و تشکر از اعضای مجمع گفت: امیدوارم با کمک هیئت های استانی شنا را در بعد همگانی و قهرمانی وارد عرصه جدیدی کنیم، باید هیئت تا صاحب استخر شوند تا بتوانیم این رشته را به سمت قهرمانی هدایت کنیم.



وی با اشاره به در پیش بودن بازی های آسیایی گفت: واترپلو در قهرمانی آسیا دوم شد و باید به گونه ای باشیم که در ناگویا بهتر عمل کند.

رضوانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با انتظارات وزارت ورزش مطرح شد، تاکید کرد: این انتظاری که از فدراسیون وجود دارد جدی است اما مهم‌ترین مسئله در ورزش های سخت افزار است. بارها اشاره کرده ام که در اختیار داشتن استخر لازم است. برخی دوستان استخر به هیئت ها می دهند اما اگر قانونمند و با قیمت کارشناسی استخر در اختیار هیئت ها باشد، نتیجه اش را در ۲ سال خواهید دید.



وی گفت: در کل اگر به ورزش های آبی توجه شود، کاروان ایران از نتیجه اش بهره مند می شود. کشورهایی در شنا مطرح هستند که جزو ۱۰ کشور اول در جهان هستند.



رضوانی گفت: در کل تلاش می کنم در دوره جدید بهتر از گذشته باشم، با نگاه و رویکرد جدید به هر سه رشته کارمان را دنبال می کنیم.