خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بروجن به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید سیب‌زمینی بذری و خوراکی کشور، با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات این محصول استراتژیک ایفا می‌کند. این شهرستان با برخورداری از بالاترین سطح زیرکشت سیب‌زمینی در استان چهارمحال و بختیاری، نه تنها نیاز داخلی را پوشش می‌دهد بلکه با توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، زمینه را برای صادرات پایدار فراهم کرده است.

این شهرستان با بیش از ۲۰ سردخانه فعال با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و ۱۲ واحد در حال احداث با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار تن، در زمره پیشروترین مناطق کشور در حوزه نگهداری و صادرات سیب‌زمینی قرار دارد.

توسعه زنجیره سردخانه‌ای در بروجن، ضایعات را به حداقل رسانده و امکان نگهداری طولانی‌مدت محصول را فراهم کرده است. این امر ضمن حمایت از کشاورزان، به ثبات قیمت در بازار داخلی و افزایش ارزآوری از طریق صادرات کمک شایانی کرده است.

بروجن با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تجربه بالای بهره‌برداران، پتانسیل تبدیل شدن به قطب اصلی صادرات سیب‌زمینی به بازارهای هدف منطقه‌ای را دارد.

بروجن یکی از امن‌ترین نقاط برای ذخیره‌سازی سیب زمینی است

مرتضی ملک‌پور رئیس جهاد کشاورزی بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه بروجن اظهار کرد: این شهرستان با بیشترین سطح زیر کشت سیب‌زمینی در استان، سهم قابل توجهی در تولید بذر مورد نیاز کشور دارد.

وی افزود: وجود زیرساخت‌های سردخانه‌ای پیشرفته، بروجن را به یکی از امن‌ترین نقاط برای ذخیره‌سازی این محصول تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجن ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه صادرات به ترکمنستان و افغانستان آغاز شده و این روند با استقبال خوبی از سوی کشاورزان همراه بوده است.

به گفته وی این صادرات علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، به رونق اقتصادی منطقه و افزایش انگیزه تولیدکنندگان کمک شایانی کرده است.

وی تأکید کرد: توسعه ۱۲ سردخانه جدید با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار تن در دستور کار قرار دارد و این پروژه‌ها به زودی به بهره‌برداری می‌رسند، این ظرفیت جدید، امکان ذخیره‌سازی بیشتر و صادرات مستمر را فراهم خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجن با قدردانی از تلاش کشاورزان افزود: سیب‌زمینی‌کاران این شهرستان با تولید محصولی راهبردی، در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مؤثر دارند، حمایت از زنجیره تولید تا صادرات، اولویت اصلی مدیریت جهاد کشاورزی است.

ملک‌پور در پایان گفت: برنامه‌ریزی برای گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری سیب‌زمینی در حال پیگیری است تا ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

توسعه سردخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت صادرات داشته است

علی ربیعی یک صادرکننده فعال سیب‌زمینی در بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کیفیت بالای سیب‌زمینی این منطقه به دلیل خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی، مزیت رقابتی مهمی در بازارهای همسایه ایجاد کرده است، محصولات بروجن از نظر اندازه، ماندگاری و طعم مورد توجه تجار خارجی قرار گرفته است.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: توسعه سردخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت صادرات داشته زیرا امکان ارسال محصول در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب را فراهم کرده است، این زیرساخت‌ها، صادرات پایدار ممکن نبود.

وی ادامه داد: صادرات به ترکمنستان و افغانستان تنها آغاز راه است و با افزایش ظرفیت سردخانه‌ای، برنامه‌ریزی برای ورود به بازارهای جدیدتر نیز در حال انجام است. حمایت‌های جهاد کشاورزی در صدور مجوزها و تسهیل امور گمرکی بسیار مؤثر بوده است.

این تولیدکننده و صادرکننده افزود: کشاورزان بروجن با وجود چالش‌هایی مانند نوسان قیمت نهاده‌ها، با همت و تجربه بالا تولید را ادامه می‌دهند.

وی خواستار تداوم حمایت‌های دولتی برای تأمین آب، کود و تسهیلات بانکی شد و ابراز امیدواری کرد: با تکمیل زنجیره ارزش و صنایع فرآوری، سیب‌زمینی بروجن به برند ملی تبدیل شود و سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به خود اختصاص دهد.

چالش اصلی در کشت سیب زمینی تأمین آب و کنترل هزینه‌های نهاده‌هاست

مجید موسوی یک کشاورز پیشرو شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشت سیب‌زمینی در این منطقه به دلیل آب و هوای مناسب و خاک مرغوب، بازدهی بالایی دارد و سال‌هاست که منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌های روستایی محسوب می‌شود.

وی گفت: با وجود زحمات زیاد، توسعه سردخانه‌ها آرامش خاطر بیشتری برای نگهداری محصول ایجاد کرده است.

این کشاورز افزود: قبل از گسترش سردخانه‌ها، بخش زیادی از محصول به دلیل نبود امکان ذخیره‌سازی مناسب، ضایع می‌شد اما اکنون می‌توانند محصول را در زمان مناسب و با قیمت بهتر به بازار عرضه کنند. آغاز صادرات به کشورهای همسایه نیز باعث شده انگیزه بیشتری برای افزایش تولید داشته باشند.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی با ارائه مشاوره فنی و حمایت از تهیه بذر مناسب، کمک زیادی به ارتقای کیفیت محصول کرده است. استمرار این حمایت‌ها برای پایداری تولید ضروری است.

این تولیدکننده سیب‌زمینی بروجن گفت: چالش اصلی در حال حاضر تأمین آب و کنترل هزینه‌های نهاده‌هاست و درخواست دارد دولت در این زمینه تسهیلات بیشتری در نظر بگیرد، کشاورزان بروجن آماده افزایش تولید هستند مشروط به وجود بازار مطمئن و زیرساخت‌های کافی.

این کشاورز پیشرو ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل برنامه‌های توسعه‌ای، بروجن نه تنها قطب تولید بلکه قطب اصلی صادرات سیب‌زمینی کشور شود و درآمد کشاورزان به شکل محسوسی افزایش یابد.

توسعه ظرفیت سردخانه‌ای و آغاز صادرات سیب‌زمینی از بروجن، نمادی از حرکت موفق به سمت کشاورزی مدرن و صادرات‌محور است. این شهرستان با بهره‌گیری از پتانسیل‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، الگویی برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

تقویت زنجیره تولید، نگهداری و صادرات سیب‌زمینی نه تنها به افزایش درآمد کشاورزان منجر خواهد شد بلکه در تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات نیز مؤثر است، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای جهاد کشاورزی بروجن، انتظار می‌رود در سال‌های آتی شاهد جهش قابل توجهی در حجم تولید، ذخیره‌سازی و صادرات این محصول استراتژیک باشیم.

حمایت مستمر از کشاورزان، گسترش صنایع تبدیلی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، کلید موفقیت پایدار این قطب تولید خواهد بود، بروجن با همت مدیران جهادی، تلاش کشاورزان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در حال تبدیل شدن به قطب مطمئن و پیشرو تولید و صادرات سیب‌زمینی کشور است.