آبیاری نوین در ۸۰ درصد مزارع سیب‌ زمینی آذربایجان‌ غربی اجرا شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال بیش از یکهزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی به کشت سیبزمینی اختصاص یافته و پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۶۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد سطح کشت سیبزمینی در استان با عملیات کاشت، داشت و برداشت مکانیزه انجام میگیرد، اظهار کرد: بهطور متوسط از هر هکتار حدود ۳۵ تن سیبزمینی مرغوب تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید این محصول در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: ارقام کشتشده شامل «جیلی»، «آگریا»، «اسپریت»، «بامبا» و «سانتا» است و شهرستان های چالدران، میاندوآب، شاهیندژ، بوکان، نقده و ارومیه از مهمترین مناطق تولید سیبزمینی در استان به شمار میروند.
اصغری، شرایط مناسب آبوهوایی، رعایت اصول علمی کاشت و داشت توسط کشاورزان و استفاده گسترده از روش آبیاری نوین نوار تیپ را از عوامل اصلی تولید سیبزمینی باکیفیت در آذربایجانغربی عنوان کرد.
وی افزود: توسعه روشهای نوین آبیاری، رعایت تناوب کشت، توجه به جایگاه سیبزمینی در الگوی کشت، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی از جمله مزایای توسعه این محصول در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به تداوم کشتهای بهاره در سطح استان گفت: سیاست این سازمان بر افزایش راندمان تولید و بهرهوری مصرف آب با تکیه بر برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران متمرکز شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت و کاهش منابع آبی، سطح زیرکشت سیبزمینی در شهرستان های مختلف بر اساس برنامه الگوی کشت و متناسب با ظرفیت تولید هر منطقه تعیین و ابلاغ شده و میزان تولید نیز متناسب با نیاز سالانه استان برنامهریزی شده است.
