به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح شنبه در نشست ستاد امور جوانان خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های هفته ازدواج و اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانان، اظهار کرد: هفته ازدواج امسال از ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا سوم خردادماه با شعار «ازدواج؛ پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل» برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین هفته جمعیت را نیز با شعار «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» پشت سر گذاشتیم.

وی با اشاره به روند آمارهای ازدواج و طلاق در کشور افزود: از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ روند ازدواج در کشور افزایشی بود، اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون شاهد کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق هستیم که این روند در خراسان جنوبی نیز مشاهده می‌شود، هرچند استان در مقایسه با میانگین کشوری وضعیت مطلوب‌تری دارد.

قناد تصریح کرد: میانگین نرخ ازدواج در خراسان جنوبی بالاتر از میانگین کشور و میانگین نرخ طلاق در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است که این موضوع از مزیت‌های اجتماعی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تصریح کرد: با این حال، طی حدود ۱۵ سال گذشته روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان نیز قابل مشاهده بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با تشریح بخشی از اقدامات معاونت جوانان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال جاری ۱۴۰ کارگاه آموزشی ازدواج و خانواده به‌صورت رایگان در سطح استان برگزار شد و ۴۱۵ نفر از جوانان در دوره‌های آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده دارای مجوز در استان به ۱۴ مرکز رسیده و بیش از سه هزار جلسه مشاوره در این مراکز ارائه شده است.

قناد از برگزاری برنامه‌های مختلف در هفته ازدواج خبر داد و گفت: تشکیل جلسات ستاد امور جوانان در استان و شهرستان‌ها، برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های خانوادگی، اجرای پیاده‌روی خانوادگی در بیرجند و تقدیر از نوزادان متولدشده در ماه‌های اخیر از جمله برنامه‌های شاخص این هفته بود.