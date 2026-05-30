به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در نشستی مشترک با حضور مسئولان استان یزد، دستیار وزیر و مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه، رئیس اداره شرق آفریقای وزارت امور خارجه و رئیس امور دفاتر نمایندگی‌های داخلی وزارت امور خارجه، پیرامون مسائل مربوط به برگزاری چهارمین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یزد بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، بر اهمیت توسعه تعاملات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب این اجلاس در استان یزد صورت گرفت.

چهارمین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای آفریقایی، در شهرهای تهران و یزد برگزار خواهد شد.