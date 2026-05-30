اجرای کامل قانون جوانی جمعیت باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی صبح شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل جوانان، اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تقویت نشاط اجتماعی تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی جوانان در اجتماعات اخیر، گفت: موضوع جوانی جمعیت از مسائل مهم و اساسی کشور است و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود چرا که مردم انتظار دارند وعده‌های داده شده در حوزه واگذاری زمین و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند به صورت شفاف و عملیاتی اجرا شود.

استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از برخی نارسایی‌ها در روند واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول، افزود: نباید تصمیمات و شیوه‌های اجرایی موجب ایجاد نارضایتی و ناامیدی در بین مردم شود. خانواده‌هایی که بر اساس قانون مشمول دریافت زمین هستند، باید پاسخ روشن و قانع‌کننده دریافت کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج اظهارکرد: اگرچه بانک‌ها اقدامات مناسبی در پرداخت وام ازدواج داشته‌اند، اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که لازم است شورای هماهنگی بانک‌ها با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری و مشکلات موجود را برطرف کند.

وی بر مستندسازی فعالیت‌های جوانان تأکید کرد و گفت: دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان باید نسبت به ثبت و مستندسازی حضور، فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و نقش‌آفرینی جوانان در برنامه‌های اجتماعی اقدام کند تا این ظرفیت ارزشمند برای آینده حفظ شود.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه خانه جوان استان، تصریح کرد: اعتبارات قابل توجهی برای تکمیل این مجموعه اختصاص یافته و انتظار می‌رود روند تکمیل و بهره‌برداری از آن با سرعت بیشتری دنبال شود تا جوانان بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی آموزش‌های پیش از ازدواج و مشاوره‌های تخصصی را از مهم‌ترین عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: لازم است از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز مشاوره و متخصصان این حوزه برای افزایش آگاهی جوانان در انتخاب آگاهانه همسر و تحکیم بنیان خانواده استفاده شود.

هاشمی با اشاره به پایین بودن نرخ طلاق در خراسان جنوبی نسبت به بسیاری از استان‌های کشور، خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، این وضعیت مطلوب حفظ شود و از کاهش ازدواج و افزایش طلاق جلوگیری کنیم.

وی تأکید کرد: همه مسائل مربوط به خانواده و جوانان صرفاً به مشکلات اقتصادی محدود نمی‌شود و گاهی نبود مهارت‌های ارتباطی، ضعف در سبک زندگی و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در بروز اختلافات خانوادگی نقش مؤثرتری دارند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر تقویت برنامه‌های نشاط اجتماعی در سطح استان تأکید کرد و گفت: اداره کل ورزش و جوانان با همکاری سایر دستگاه‌ها باید برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرها اجرا کند تا زمینه مشارکت بیشتر جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به تأکیدات دولت در زمینه مسجدمحوری، افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و مشارکت معتمدان محلی قابل مدیریت و حل است و این رویکرد باید در برنامه‌های حوزه جوانان مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان، گفت: موضوعاتی همچون خانه جوان، تسهیلات ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت، مشاوره خانواده و ارتقای نشاط اجتماعی باید به صورت مستمر پیگیری شود تا شاهد بهبود شرایط و افزایش امید و رضایتمندی در میان جوانان استان باشیم.