آزمایش «ویتامین D» از فهرست بیمه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایش ویتامین D یکی از مهم ترین آزمایشات خون بوده که برای بررسی سطح این ویتامین مهم در بدن انجام می‌ شود. زیرا، ویتامین D نقش به سزایی در سلامت استخوان‌ ها، سیستم ایمنی و حتی خلق‌ و خو دارد. کمبود این ویتامین باعث ضعف عضلانی، دردهای استخوانی، خستگی مزمن و حتی افزایش خطر ابتلا به برخی بیماری‌ ها می شود.

موضوع کمبود ویتامین D می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد و برطرف شود. بررسی‌ها بیانگر این است که کمبود ویتامین D گریبانگیر ۷۵ درصد از ایرانی‌ها است. بنابراین، باید برای آن، چاره ای اندیشید و راهکاری برگزید. اما، در عین حال لازم است که وضعیت هر کسی به جهت میزان ویتامین D در بدن او، مورد ارزیابی قرار گیرد که برای اینکار، باید آزمایش خون بدهد.

در همین حال، توصیه وزارت بهداشت این است که افراد مبتلا به کمبود ویتامین D به ویژه سالمندان شناسایی شوند. با توجه به اینکه کشور در مسیر سالمندی قرار دارد، پدیده‌های «کمبود تراکم استخوان» و «پوکی استخوان» می‌توانند بسیار شایع باشند و هزینه‌های فراوانی به سیستم سلامت تحمیل کنند.

لذا، لازم است که افراد سالمند جامعه که همان بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش صندوق های بیمه ای هستند؛ نسبت به انجام آزمایش ویتامین D اقدام کنند که بعد از حذف پوشش بیمه ای این نوع آزمایش، وضعیت به گونه دیگری رقم خورده است.

هزینه آزمایش ویتامین D در سال گذشته با پوشش بیمه پایه، ۱۸۱ هزار تومان بود؛ اما امسال این رقم به ۳۵۶ هزار تومان رسیده است.

بازنشستگانی که بیمه تکمیلی دارند، می بایست برای انجام این آزمایش؛ فرانشیز پرداخت کنند.

حذف پوشش بیمه‌ای آزمایش‌ ویتامین‌D می‌تواند تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی افراد داشته باشد، زیرا این آزمایش یکی از ابزارهای کلیدی برای پیشگیری و تشخیص کمبود ویتامین D در بدن به شمار می‌رود.