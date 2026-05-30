نوسانات قیمت دلار در ایران تحت تأثیر کدام متغیرهای اقتصادی قرار دارد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار ارز ایران تا به اینجا از ۱۴۰۵ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. از تنش‌های ژئوپلیتیکی و آتش‌بس شکننده با آمریکا گرفته تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی؛ مجموعه‌ای از متغیرها هم‌زمان روی نرخ دلار اثر می‌گذارند.

در این مطلب مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارز در ایران را بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر علت این نوسانات نرخ دلار امروز، با ما همراه شوید.

۱. سایه جنگ و آتش‌بس

واقعیت این است که هیچ متغیری در ماه‌های اخیر به‌اندازه تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل بر بازار ارز تأثیر نگذاشته است.

تشدید تنش‌ها از اواخر زمستان ۱۴۰۴ و ادامه آن‌ها تا فروردین ۱۴۰۵، فضای روانی بازار را به‌شدت ملتهب کرد و دلار را در مسیر صعودی قرار داد.

معامله‌گران و مردم عادی، هر دو به‌طور غریزی در شرایط جنگی به سمت دارایی‌های امن مثل دلار و طلا حرکت می‌کنند و همین موضوع، تقاضای ارز را به‌صورت جهشی بالا می‌برد.

اما نقطه عطف مهم، اعلام آتش‌بس در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ بود. پس از هفته‌ها مذاکره غیرمستقیم و میانجی‌گری‌های منطقه‌ای، توافقی برای توقف عملیات نظامی میان طرفین شکل گرفت.

واکنش بازار ارز به این خبر، کاهش محسوس قیمت دلار طی چند روز بود. بازار که ماه‌ها ریسک جنگ تمام‌عیار را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود، بخشی از این «حباب ریسک» را تخلیه کرد.

با این حال، نکته‌ای که تحلیلگران اقتصادی بر آن تأکید دارند این است که آتش‌بس به‌معنای ثبات پایدار نیست. در خرداد ۱۴۰۵ همچنان نشانه‌هایی از شکنندگی توافق دیده می‌شود که باعث شده بازار ارز همچنان در حالت «آماده‌باش» باقی بماند.

هر خبر منفی از جبهه دیپلماسی، بلافاصله خودش را در نرخ دلار نشان می‌دهد.«در شرایطی که آتش‌بس هنوز به صلح پایدار تبدیل نشده، بازار ارز مثل فنری فشرده عمل می‌کند. هر شوک خبری می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند.»

۲. سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز، سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده با ترکیبی از ابزارها شامل مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی، عملیات بازار باز و عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل، از نوسانات شدید جلوگیری کند.

در خرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی با افزایش نسبی نرخ سود سپرده‌ها سعی کرده جذابیت ریال را بالا ببرد و از فرار سرمایه به سمت دلار جلوگیری کند. اما سوال اصلی این است: آیا این سیاست‌ها در بلندمدت مؤثر خواهند بود یا صرفا مسکّنی موقتی هستند؟

واقعیت این است که وقتی رشد نقدینگی همچنان بالای ۳۰ درصد سالانه باقی بماند، هر سیاست انقباضی تأثیر محدودی خواهد داشت.

به‌عبارت ساده‌تر، وقتی حجم پول در اقتصاد مدام زیاد می‌شود، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ذاتا تمایل به کاهش دارد.

۳. نفت، تحریم‌ها و درآمدهای ارزی

ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان، همواره وابستگی قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی داشته است. در شرایط فعلی، تحریم‌های آمریکا همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت ایران را محدود می‌کند.

نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت در بهار ۲۰۲۶ با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است. تنش‌های منطقه‌ای از یک سو قیمت نفت را بالا نگه داشته، اما از سوی دیگر، نگرانی از کاهش رشد اقتصادی جهانی فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

هر تغییری در درآمد ارزی کشور، مستقیما بر عرضه دلار در بازار داخلی و در نتیجه بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

افزایش صادرات نفت: عرضه ارز بیشتر = فشار نزولی بر دلار

تشدید تحریم‌ها: کاهش درآمد ارزی = فشار صعودی بر دلار

نوسان قیمت جهانی نفت: تأثیر مستقیم بر بودجه دولت و عرضه ارز

۴. انتظارات تورمی و روان‌شناسی بازار

شاید دست‌کم‌گرفته‌شده‌ترین عامل در تحلیل بازار ارز، «انتظارات» باشد. اقتصاددانان رفتاری بارها نشان داده‌اند که در بازارهای ایران، رفتار هیجانی و جمعی نقش بسیار پررنگی در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند.

وقتی مردم احساس کنند تورم بالا می‌رود یا ارزش ریال کاهش می‌یابد، حتی اگر داده‌های واقعی هنوز این را تأیید نکرده باشند، اقدام به خرید دلار می‌کنند و همین رفتار، پیش‌بینی‌شان را به واقعیت تبدیل می‌کند.

در خرداد ۱۴۰۵، فضای خبری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اخبار مربوط به آتش‌بس، مذاکرات هسته‌ای، تغییرات بودجه‌ای و حتی شایعات شبکه‌های اجتماعی، همگی بر تصمیم‌گیری میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارند.

به‌همین دلیل است که بسیاری از فعالان بازار، برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، به‌صورت روزانه نرخ دلار را از منابع معتبر و به‌روز رصد می‌کنند تا بتوانند تصویر دقیق‌تری از روند بازار داشته باشند.

۵. تحولات بین‌المللی و ارزش دلار در جهان

قیمت دلار در ایران فقط تابع عوامل داخلی نیست. سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، شاخص دلار (DXY) و تحولات اقتصاد جهانی نیز بر نرخ ارز در بازار ایران تأثیرگذارند. در ماه مه ۲۰۲۶، فدرال رزرو همچنان رویکرد محتاطانه‌ای در قبال نرخ بهره دارد و شاخص دلار در سطح جهانی نوسانات محدودی را تجربه می‌کند.

اما آنچه برای ایران اهمیت بیشتری دارد، روابط تجاری با شرکای اصلی به‌ویژه چین، ترکیه، امارات و عراق است. هرگونه تغییر در مکانیزم‌های پرداخت، تسویه ارزی یا حتی نرخ تبدیل ارزهای واسطه‌ای، می‌تواند بر عرضه و تقاضای دلار در بازار داخلی اثر بگذارد.

۶. بازارهای موازی: طلا، بورس، رمزارز و مسکن

بازار ارز در خلأ عمل نمی‌کند. رابطه دلار با بازارهای موازی از جمله طلا، سکه، بورس، رمزارزها و مسکن، یک رابطه دوسویه و پیچیده است.

وقتی بازار سهام رونق می‌گیرد، بخشی از نقدینگی از بازار ارز خارج می‌شود و بالعکس. در بهار ۱۴۰۵، بازار رمزارزها نیز توجه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ایرانی را به خود جلب کرده است.

بسیاری از افرادی که پیش‌تر برای حفظ ارزش دارایی‌شان به دلار پناه می‌بردند، حالا بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهند.

این جابه‌جایی تقاضا، اگرچه هنوز در مقیاس کلان تأثیر تعیین‌کننده‌ای ندارد، اما روندی رو به رشد است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.

۷. نقش سیاست خارجی و آینده مذاکرات

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که بازار ارز در خرداد ۱۴۰۵ چشم به آن دوخته، سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا پس از آتش‌بس است.آیا این آتش‌بس نظامی می‌تواند به گشایش‌های دیپلماتیک یا توافقی جدید منجر شود؟ پاسخ این سؤال، شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر دلار در ماه‌های آینده باشد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر نشانه‌ای از توافق بین‌المللی، حتی در حد یک اظهارنظر مثبت، می‌تواند دلار را چند هزار تومان پایین بکشد و برعکس، شکست مذاکرات یا تشدید لفاظی‌ها، بلافاصله قیمت‌ها را بالا می‌برد. بازار ارز ایران، بیش از هر چیز، بازار «خبر» و «انتظار» است.

جمع‌بندی: چشم‌انداز دلار در ادامه سال ۱۴۰۵

اگر بخواهیم تصویری واقع‌بینانه از آینده نزدیک بازار ارز ترسیم کنیم، باید بپذیریم که عدم قطعیت، ویژگی ذاتی این بازار در شرایط فعلی است.

آتش‌بس با آمریکا فضا را نسبت به اوج تنش‌ها بهبود بخشیده، اما تا رسیدن به ثبات واقعی فاصله زیادی وجود دارد. آنچه مسلم است، پیگیری مستمر اخبار اقتصادی و سیاسی و رصد دقیق نرخ‌های لحظه‌ای ارز، برای هر فردی که به‌نوعی با بازار ارز سروکار دارد.

از بازرگانان و واردکنندگان گرفته تا مردم عادی که نگران حفظ ارزش پس‌اندازشان هستند، یک ضرورت است نه یک انتخاب.

به‌طور کلی می‌توان گفت چشم‌انداز دلار در ادامه سال ۱۴۰۵ تحت تاثیر این عوامل خواهد بود:

تحولات آتش‌بس و مذاکرات دیپلماتیک: مهم‌ترین محرک کوتاه‌مدت

رشد نقدینگی و سیاست‌های بانک مرکزی: عامل ساختاری بلندمدت

درآمدهای نفتی و وضعیت تحریم‌ها: تعیین‌کننده عرضه ارز

روان‌شناسی بازار و انتظارات تورمی: تقویت‌کننده روندها

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.