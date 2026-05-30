جنگ فعالیت دامپزشکی اصفهان را تعطیل نکرد؛کشف ۵۴تن محصول غیربهداشتی

شهرام موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایطی که جنگ نابرابر به کشورمان تحمیل شد، تامین غذای مردم به‌ویژه پروتئین حیوانی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها بود که در این برهه حساس، سازمان دامپزشکی استان اصفهان با دو برابر کردن تلاش‌های خود، هم در زمینه تامین پروتئین مورد نیاز شهروندان و هم در نظارت‌های بهداشتی دقیق فعالیت کرد تا هیچ خللی در سلامت عمومی جامعه ایجاد نشود.

وی با اشاره به حضور فعال این سازمان در ستاد تنظیم بازار استان گفت: در طول جنگ رمضان، جلسات روزانه با معاون استاندار برگزار می‌شد و خوشبختانه با اقداماتی که انجام گرفت، هیچ مشکلی در تامین گوشت، مرغ، لبنیات، ماهی و تخم‌مرغ وجود نداشت.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در این دوره بیش از ۱۰ هزار بازدید بهداشتی در سطح استان داشتیم که به کشف و ضبط ۵۴ هزار کیلوگرم محصول غیربهداشتی منجر شد و در هشت مورد، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

نظارت بر کشتار ۳۴۳ هزار راس دام سبک و ۱۸ هزار دام سنگین

موحدی با اشاره به نظارت گسترده بر کشتار دام در ایام جنگ، خاطرنشان کرد: دامپزشکی استان بر کشتار بیش از ۳۴۳ هزار رأس دام سبک نظارت داشت که نتیجه آن استحصال بیش از ۶ هزار و ۳۳ تُن گوشت بود؛ همچنین بر کشتار بیش از ۱۸ هزار رأس دام سنگین نظارت شد که بیش از چهار هزار و ۷۷۷ تن گوشت قرمز از آن به دست آمد.

به گفته وی، در حوزه کشتار طیور نیز به دلیل شرایط جنگی و حساسیت موضوع، کارشناسان دامپزشکی گاهی به‌صورت مستقیم در کشتارگاه‌ها حضور یافتند تا فرآیند با بالاترین استانداردهای بهداشتی انجام شود.

انجام بیش از ۳ هزار بازرسی از واحدهای پرورش طیور

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه حتی در شرایط جنگ، فعالیت‌های بهداشتی تعطیل نشد، اظهار کرد: واکسیناسیون و نظارت بر بیش از ۲ هزار و ۶۷۰ واحد مرغداری شامل مرغ گوشتی، تخم‌گذار و پرورش بوقلمون در استان که از تراکم بالایی برخوردارند، به‌طور کامل ادامه یافت.

موحدی اضافه کرد: در این مدت بیش از سه هزار مورد بازرسی و ۷۴ هزار نمونه‌برداری آزمایشگاهی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان دامپزشکی استان در طول جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، حتی در روزهای تعطیل و با وجود کاهش نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های دولتی در این ایام، به‌صورت ویژه و تمام‌وقت مشغول خدمت بودند و خوشبختانه مشکل خاصی در حوزه دامپزشکی نداشتیم.

دامپزشکی اصفهان ۵۰ دستگاه خودروی عملیاتی کمبود دارد

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در پاسخ به اینکه بزرگ‌ترین چالش دامپزشکی در این دوران چه بود؟ گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما، که ارتباطی هم با جنگ ندارد و سال‌هاست با آن مواجه هستیم، کمبود شدید خودروهای عملیاتی است.

موحدی با بیان اینکه حدود ۵۰ دستگاه خودرو عملیاتی کمبود داریم، تصریح کرد: خدمات دامپزشکی باید در محل ارائه شود؛ در دامداری‌های روستایی، عشایری، مراکز پرورش ماهی و جاده‌های خاکی، از این رو خودروهای استیجاری جوابگوی این نیاز نیستند. بدون خودروهای عملیاتی کافی، هرچند امکانات دیگر وجود داشته باشد، دچار مشکل خواهیم شد.

وی ابراز امیدواری کرد: این کمبود هرچه زودتر برطرف شود تا بتوانند خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته و در محل را به بهترین شکل به مردم ارائه دهند.