خرید حمایتی ۱۸۰۰ تُن مرغ مازاد در اصفهان؛ نرخ ۳۶۹ هزار تومان اعلام شد

جمشید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حفظ پایداری تولید و تنظیم بازار، اداره کل پشتیبانی امور دام استان طی یک ماه گذشته موفق به خرید یک هزار و ۸۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد مازاد بر مصرف از مرغداران استان شده است.

وی افزود: این مقدار گوشت به قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان خریداری شده که ارزش کل آن به ۶۶۴ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان خاطرنشان کرد: این خرید در قالب برنامه‌های حمایتی و در قبال دریافت نهاده‌های دامی از مرغداران انجام خواهد شد تا ضمن جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، زمینه استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت مرغ در استان فراهم شود.

باقری افزود: با رصد مستمر بازار و اجرای سیاست‌های ذخیره‌سازی راهبردی، همواره در کنار تولیدکنندگان هستیم و تلاش می شود با حمایت مؤثر از فعالان صنعت طیور، علاوه بر حفظ چرخه تولید، امنیت غذایی و آرامش بازار برای شهروندان تضمین شود.