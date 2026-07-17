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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

خرید حمایتی ۱۸۰۰ تُن مرغ مازاد در اصفهان؛ نرخ ۳۶۹ هزار تومان اعلام شد

خرید حمایتی ۱۸۰۰ تُن مرغ مازاد در اصفهان؛ نرخ ۳۶۹ هزار تومان اعلام شد

اصفهان- مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان از خرید ۱۸۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد مازاد بر مصرف بازار توسط این نهاد طی یک ماه گذشته خبر داد.

جمشید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حفظ پایداری تولید و تنظیم بازار، اداره کل پشتیبانی امور دام استان طی یک ماه گذشته موفق به خرید یک هزار و ۸۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد مازاد بر مصرف از مرغداران استان شده است.

وی افزود: این مقدار گوشت به قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان خریداری شده که ارزش کل آن به ۶۶۴ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان خاطرنشان کرد: این خرید در قالب برنامه‌های حمایتی و در قبال دریافت نهاده‌های دامی از مرغداران انجام خواهد شد تا ضمن جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، زمینه استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت مرغ در استان فراهم شود.

باقری افزود: با رصد مستمر بازار و اجرای سیاست‌های ذخیره‌سازی راهبردی، همواره در کنار تولیدکنندگان هستیم و تلاش می شود با حمایت مؤثر از فعالان صنعت طیور، علاوه بر حفظ چرخه تولید، امنیت غذایی و آرامش بازار برای شهروندان تضمین شود.

کد مطلب 6889975

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