۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

احکام سارقان ۸۰۰۰ بشکه نفت خام در خوزستان صادر شد

اهواز - رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور حکم قطعی و نهایی برای اعضای یک گروه مجرمانه شبکه‌ای خبر داد که اقدام به سرقت هزاران بشکه نفت خام در این استان کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و تشکیل پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان برای سارقان حدود ۸۰۰۰ بشکه نفت خام در استان، پس از طی مراحل دقیق قانونی و قضایی، دادنامه نهایی این پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

وی با اشاره به حجم بالای اقلام مسروقه در این پرونده گفت: متهمان این پرونده بابت سرقت هفت هزار و ۸۸۷ بشکه نفت خام تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بودند که با بررسی مستندات و ادله موجود، بزه انتسابی آنان محرز شناخته شد.

دهقانی بیان کرد: علاوه بر مجازات‌های حبس و شلاق، هر کدام از محکومان اصلی پرونده به رد مال (بازگرداندن معادل هفت هزار و ۸۸۷ بشکه نفت خام مسروقه) محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان با تاکید بر صیانت از حقوق عامه و سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌ای که امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند، قاطعانه و بدون اغماض عمل خواهد کرد.

