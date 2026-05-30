احکام سارقان ۸۰۰۰ بشکه نفت خام در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و تشکیل پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان برای سارقان حدود ۸۰۰۰ بشکه نفت خام در استان، پس از طی مراحل دقیق قانونی و قضایی، دادنامه نهایی این پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

وی با اشاره به حجم بالای اقلام مسروقه در این پرونده گفت: متهمان این پرونده بابت سرقت هفت هزار و ۸۸۷ بشکه نفت خام تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بودند که با بررسی مستندات و ادله موجود، بزه انتسابی آنان محرز شناخته شد.

دهقانی بیان کرد: علاوه بر مجازات‌های حبس و شلاق، هر کدام از محکومان اصلی پرونده به رد مال (بازگرداندن معادل هفت هزار و ۸۸۷ بشکه نفت خام مسروقه) محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان با تاکید بر صیانت از حقوق عامه و سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌ای که امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند، قاطعانه و بدون اغماض عمل خواهد کرد.