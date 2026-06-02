یادداشت مهمان-حیدر همتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان:واقعه غدیر خم، فراتر از یک رویداد تاریخی صرف، به عنوان نقشه‌راهی برای تمدن‌سازی اسلامی بر پایه عدالت و معنویت تحلیل می‌شود. این رویداد با پیوند ناگسستنی میان ساحت‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، الگویی زنده ارائه می‌دهد که می‌تواند پاسخگوی بحران‌های جهان معاصر باشد. ایام الله و عید در نگاه دینی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، «وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍابراهیم /5)» بلکه نشانه‌ای از یک تحول بزرگ است. ابعاد این تحول در فرهنگ ایرانی اسلامی مراتب مختلف از طبیعت تا نفس وجان تا اجتماع را دربرگرفته است و هرکدام در سبک زندگی تجلی یافته است .

عید طبیعت نمایانگر تحول درعالم طبیعت به مثابه آیه و نشان الهی است. عید فطر نماد ‌بازگشت به فطرت و پاکی خدادادی است. عید قربان نماد گذار از خودمحوری به خدامحوری (قربانی کردن تمایلات فردی) است. ‌غدیر نیز عیدی است که از دل عبادت و خودسازی ماه رمضان آغاز می شود؛ آنگاه که انسان در میانه ‌دعای افتتاح به سوی خدا شکوه می کند: «اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا» ‌و آنگاه که خواسته خود را برای «اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه» ‌طلب برای ایجاد دولت کرامت بنیان آغاز می‌شود. این فرآیند، پل ارتباطی بین معنویت و عمل اجتماعی است. ‌

در عید قربان نیز انسان تمایلات نفسانی را قربانی می‌کند تا به «فطرت پاک» برسد چراکه ‌وجود نفسانیت مانع تحقق امامت است، همچنان که فرمود «لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ؛ پیمان من به بیدادگران نمی ‏رسد». بر این اساس تحقق امامت بالاترین مقامی است که بعد از ابتلا به ابراهیم نبی داده شده است.

عید غدیر تحول در عالم و اجتماع برپایه شکل گیری رابطه انسان با آسمان برپایه امامت و امت است. انسان فطرتمند ماه رمضان و خالص‌شده ‌از خودخواهی عید قریان است که ‌خواستار حاکمیت دین در تمام شئون زندگی می‌شود. از این رو انسان متعهد به غدیر خواستار تحول انسان ‌در مقیاس اجتماع و تمدن است؛ یعنی رسیدن به نقطه اکمال نعمت: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی». ‌

بنابراین غدیر تنها یک رویداد تاریخی یا مرزبندی مذهبی نیست، بلکه نقطه عطفی برای حاکمیت دین در خدمت عدالت است. نصب امام علی(ع) به جانشینی پیامبر(ص)، الگویی از حاکمیت انسان کامل (معنوی-سیاسی) را ارائه می‌دهد که می‌تواند عدالت را در مقیاس ‌تمدنی وجامعه محقق کند. تحقق غدیر یعنی تکمیل چرخه نبوت-امامت-عدالت، که هدف خلقت است. این رویداد، اتمام نعمت (آیه ۳ سوره مائده) و هدف نهایی خلقت، یعنی عدالت و قرب الهی (آیه 56 ذاریات و 25 حدید) ‌را نشان می‌دهد و به‌مثابه هویت‌بخش تمدن اسلامی، شور و شوقی جمعی برای استقرار حاکمیت دینیِ عادلانه ایجاد می‌کند.

غدیر؛ تأسیس نهادی الهی برای حکمرانی عادلانه

غدیر صرفاً یک نصب معنوی نیست، بلکه بنیان‌گذار حکومتِ مبتنی بر ولایت الهی است. به همین دلیل، سیاسی‌ترین عید اسلام است؛ زیرا هدف آن، تحقق عدالت از طریق ساختار حکومتی است (نه فقط توصیه‌های اخلاقی فردی). امامت در این منظومه، یک مقام اجرایی-هدایتی است که می‌تواند نظام اجتماعی را بر اساس دین سامان دهد. بنابراین غدیر تنها یک جانشینی شخصی نبود، بلکه تأسیس نهادی الهی برای حکمرانی عادلانه بود. امامت در این منظومه، دو ویژگی کلیدی دارد:

هدایت معنوی: امام به عنوان «انسان کامل»، معلم اخلاق و تزکیه‌گر نفوس است.

مسئولیت اجرایی: امام به عنوان حاکم، ساختارهای اجتماعی را برای تحقق عدالت بازطراحی می‌کند؛ مانند اصلاح نظام اقتصادی در حکومت امام علی(ع).

این تلفیق، تمایز اساسی الگوی غدیری با سایر مدل‌های حکمرانی است. در حالی که سکولاریسم، دین را از سیاست جدا می‌کند و تئوکراسی سنتی، قدرت را به نام دین متمرکز می‌سازد، غدیر سیاست را ذیل ولایت الهی معنادار می‌کند. به عبارت دیگر، در این الگو، سیاست عین عبادت است.

غدیر به مثابه نظام تکامل یافته معنویت و سیاست

غدیر نشان می‌دهد که عبادات فردی مانند حج و روزه (باطن ماه رمضان) وقتی به کمال می‌رسند که به نظام اجتماعی-سیاسی منجر شوند. این همان «أکملت لکم دینکم» است.

غدیر عینیت تحقق همه سلسله مراتب اطاعت است؛ یعنی تحقق «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر» (نسا/59). بنابراین شرط رسیدن به رضایت الهی است. بدون تحقق همه این سلسله مراتب، دینداری ناقص است

آزمون‌های سخت برای امت غدیری شامل سه آزمون اصلی است: آزمون نبوت چون ادعای دوستی خدا بدون پذیرش پیامبر(ص) نقض غرض است. آزمون امامت چون ادعای پیروی از پیامبر(ص) بدون پذیرش وصی (امام علی) نشانه توقف در مسیر است. آزمون عدالت چون پذیرش نظری امامت بدون تلاش برای تحقق حاکمیت عدل، نوعی ریاست‌طلبی است.

موانع تحقق غدیر

قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیکَ مِن رَبِّکَ وَإِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهدِی القَومَ الکافِرین» «ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم) برسان! و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم، نگاه می‌دارد؛ و خداوند، جمعیّت کافران (لجوج) را هدایت نمی‌کند. ‌تحلیل این قسمت از آیه که خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم، نگاه می‌دارد؛ و خداوند، جمعیّت کافران (لجوج) را هدایت نمی‌کند».

این آیه قابل تامل است؛ اینکه چه خطراتی در ابلاغ وجود دارد و چه کسانی مانع از ابلاغ هستند؟تفکر «از نژاد و قوم من نیست» (مانند مخالفت برخی با امام علی(ع) به دلیل تعصبات قبیله‌ای) امامت را از مقام الهی به یک جایگاه قومی تقلیل می‌دهد. حتی اگر تعصبات قومی نباشد، ترس از هزینه‌های سیاسی یا راحت‌طلبی نیز موجب بی‌عملی می‌شود. مانع دیگر حسادت و رقابت نفسانی است. اگر انسان در عید قربان خواهش‌های نفسانی حسد و قدرت‌طلبی را قربانی نکند، اصلاً توان درک غدیر را نخواهد داشت.

بنابراین غدیر تنها زمانی محقق می‌شود که امت، پس از پالایش درونی (قربان کردن نفس)، به مسئولیت سیاسیِ حمایت از حاکمیت الهی پایبند باشد. در غیر این صورت، به جای امتِ غدیری، امتِ سکوت‌کننده یا متعصب شکل می‌گیرد.

تحلیل موانع سه‌گانه (قوم‌گرایی، بی‌تفاوتی، حسادت) نشان می‌دهد که تمدن غدیری نیازمند پالایش انسان‌ها در دو سطح است. تاریخ نشان داده است که انحراف از این مسیر، به سقوط دوگانه می‌انجامد:

مرحله اول: عدم قربانی کردن نفس در عید قربان که منجر به تعصبات قومی و انکار امامت می‌شود.

مرحله دوم: قربانی کردن امام (مانند واقعه عاشورا) به جای قربانی کردن هواهای نفسانی، امامت را به مفهومی انتزاعی تبدیل می‌کند و جامعه‌ای که نفس خود را قربانی نکند، ناخواسته امام خود را قربانی می‌کند.

غدیر؛ آرمان مشترک ادیان

غدیر نشان می‌دهد که دین بدون حاکمیت عدالت‌محور ناقص است. این همان نقطه اتصال به فطرت انسانی است، چراکه همه ادیان به عدالت دعوت کرده‌اند. بنابراین غدیر با تأکید بر عدالت به عنوان آرمان مشترک ادیان، از انحصار مذهبی خارج می‌شود و به الگویی جهان‌شمول برای تمدن‌سازی تبدیل می‌شود. این همان ظرفیتی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با ترکیب عقلانیت و معنویت از آن بهره برده است. در مقابل، تمدن مدرن با جدا کردن معنویت از سیاست، عدالت را به «توزیع مادی» تقلیل داده است، در حالی که غدیر عدالت تمدنی را در تمام سطوح (اقتصاد، فرهنگ، قدرت) و با محوریت قرب الهی تعریف می‌کند.

راهپیمایی غدیر؛ دانشگاه تربیتی تمدن‌سازی

راهپیمایی عید غدیر، تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه یک نظام تربیتی پویا است که از سطح فردی تا تمدنی اثرگذار است. این رویداد، سه ساحت کلیدی را پوشش می‌دهد:

یک؛ خودسازی فردی: تجدید بیعت با ولایت، تمرین ولایت‌پذیری و رشد معرفتی.

دو؛ جامعه‌پردازی اجتماعی: تقویت روحیه امت‌سازی و عدالت‌خواهی.

سه؛ تمدن‌آفرینی: ارائه الگوی حکمرانی الهی و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، سنگ بنای تمدن نوین اسلامی می‌شوند و مفاهیم عمیق دینی را به زبان مردمی بیان می‌کنند.غدیر رویدادی متعلق به گذشته نیست، بلکه الگویی زنده برای ساخت تمدنی است که عدالت و معنویت را درهم‌می‌تند. پیام مرکزی غدیر برای جهان امروز این است:عدالت بدون معنویت، ظلمی نوین است.معنویت بدون عدالت، ریاکاری است.تمدن اسلامی تنها با احیای گفتمان غدیر محقق می‌شود.