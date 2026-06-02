خبرگزاری مهر، گروه استانها: کمتر واقعهای در تاریخ اسلام را میتوان یافت که به اندازه غدیر خم، در شکلگیری اندیشه سیاسی مسلمانان و تبیین نسبت دین و حکومت تأثیرگذار بوده باشد. هجدهم ذیالحجه سال دهم هجری، پیامبر اکرم (ص) در بازگشت از حجةالوداع، در منطقه غدیر خم و در حضور دهها هزار نفر از مسلمانان، فرمان الهی درباره آینده امت اسلامی را ابلاغ کرد؛ رخدادی که به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مسلمان، مسیر هدایت جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) را ترسیم کرد.
غدیر تنها یک مناسبت مذهبی یا تاریخی نیست، بلکه نقطه تلاقی دو مفهوم بنیادین «نبوت» و «امامت» و یکی از مهمترین مؤلفههای اندیشه سیاسی اسلام به شمار میرود. از همین رو، هر ساله با فرارسیدن دهه امامت و ولایت، ابعاد مختلف این واقعه تاریخی بیش از گذشته مورد توجه صاحبنظران و فعالان فرهنگی قرار میگیرد.
در همین راستا، خبرنگار مهر با حجتالاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان، درباره جایگاه غدیر در حکمرانی اسلامی، نقش آن در شکلگیری تمدن نوین اسلامی و برنامههای دهه امامت و ولایت در استان گفتگو کرده است.
غدیر؛ امتداد رسالت برای تحقق حکمرانی توحیدی
حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واقعه غدیر خم نشاندهنده عنایت ویژه پروردگار متعال به ضرورت استمرار هدایت جامعه اسلامی پس از رسالت پیامبر اعظم (ص) است و از همین منظر، باید آن را یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام دانست.
وی افزود: در غدیر سخن از امتداد حکمرانی توحیدی و استمرار مسیر هدایت الهی است؛ موضوعی که نشان میدهد اسلام برای همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد و مسئله مدیریت جامعه را نیز رها نکرده است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: غدیر در واقع بیانگر جامعیت اسلام ناب محمدی (ص) در عرصه هدایت و حکمرانی است و نشان میدهد که استمرار مسیر نبوت نیازمند رهبری الهی و برخوردار از شاخصههای ممتاز معنوی، اخلاقی و مدیریتی است.
امیرالمؤمنین(ع)؛ الگوی کامل مدیریت الهی
دیلمی با اشاره به شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: در غدیر، پیامبر اکرم (ص) شخصیتی را به امت اسلامی معرفی میکنند که در اوج ایمان، تقوا، عدالت، مردمداری، شجاعت، نظم، مسئولیتپذیری، جهاد، اخلاص و معرفت قرار دارد.
وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگویی ماندگار برای همه نسلها و همه جوامع انسانی است و سیره حکومتی ایشان همچنان یکی از مهمترین منابع اندیشه سیاسی و مدیریتی در جهان اسلام محسوب میشود.
غدیر؛ مرکز ثقل اندیشه سیاسی اسلام
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه غدیر مهمترین سند پیوند دین و سیاست در اسلام است، افزود: برخلاف برخی نظریهها که دین را به حوزه فردی محدود میکنند، غدیر به روشنی نشان میدهد که اسلام برای اداره جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم برنامه دارد.
وی گفت: غدیر مرکز ثقل تاریخی اندیشه سیاسی اسلام و سند تفکیکناپذیری دین از سیاست است؛ زیرا در این واقعه، مسئله هدایت جامعه و رهبری امت اسلامی به عنوان یک ضرورت الهی مورد تأکید قرار میگیرد.
تمدن نوین اسلامی بدون غدیر قابل تحقق نیست
دیلمی با اشاره به نقش غدیر در شکلگیری تمدن اسلامی اظهار کرد: پیام جاودانه غدیر، حرکت بشر به سمت عدالت، معنویت، کرامت انسانی و تمدنسازی در سایه امامت و ولایت است.
وی افزود: هرگونه سخن گفتن از تمدن نوین اسلامی بدون توجه به مبانی غدیر ناقص خواهد بود؛ زیرا امامت و ولایت، محور انسجام اجتماعی، عدالتگستری و حرکت تمدنی در جامعه اسلامی است.
انقلاب اسلامی جلوهای از عینیت گفتمان غدیر است
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران را میتوان یکی از مهمترین جلوههای عملی تحقق آرمانهای غدیر در عصر معاصر دانست؛ انقلابی که با محوریت ولایت فقیه توانسته مسیر تحقق حاکمیت دینی را در عصر غیبت هموار کند.
دیلمی گفت: دشمنان به خوبی دریافتهاند که مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، پیوند مردم با گفتمان ولایت است و به همین دلیل تلاش میکنند این سرمایه عظیم اجتماعی را هدف قرار دهند.
وی افزود: ملت ایران در طول دهههای گذشته با وجود جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و توطئههای مختلف، با تکیه بر فرهنگ ولایت و آموزههای قرآن و عترت توانسته از چالشهای بزرگ عبور کند.
برگزاری بیش از ۱۸۰ برنامه در دهه امامت و ولایت گلستان
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان درباره برنامههای این ایام نیز گفت: همزمان با دهه امامت و ولایت و در فاصله عید قربان تا عید غدیر، بیش از ۱۸۰ برنامه فرهنگی، معرفتی و مردمی در سراسر استان گلستان در حال برگزاری است.
وی افزود: این برنامهها شامل جشنهای مردمی، نشستهای معرفتی و بصیرتی، مسابقات فرهنگی، اطعام علوی، محافل دینی و تجمعات مردمی است که با مشارکت شبکه تبلیغی، هیئات مذهبی، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
دیلمی تأکید کرد: غدیر یک واقعه تاریخی صرف نیست، بلکه منشور ماندگار حکمرانی توحیدی و نقشه راه امت اسلامی برای رسیدن به قلههای تمدنی است و هرچه شناخت جامعه از پیام غدیر عمیقتر شود، مسیر تحقق عدالت، وحدت و پیشرفت در جهان اسلام نیز هموارتر خواهد شد.
