رحمت زاده: وظیفه نمایندگان مردم در مجلس کمک به آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت زاده پیش از ظهر شنبه در نشست مجمع نمایندگان گیلان با مدیران آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: نمایندگان مردم بهترین و بالاترین دسترسی را برای کمک به دستگاه‌های اجرایی دارند و نباید این وظیفه صرفاً به گفتگو با آموزش و پرورش خلاصه شود، بلکه باید با تمرکز بر هدف، مسائل را حل کنند.

رحمت زاده با اشاره به جایگاه راهبردی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در طول سال‌های گذشته در همه دولت‌ها، همواره مبتنی بر ارزش‌ها عمل کرده است و هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که پرچم آموزش را بر دوش گرفته است. همه باید کمک کنیم.

وی افزود: دولت و وزیر محترم آموزش و پرورش با تلاش و ایمان باید به این حوزه توجه کنند، زیرا داده‌ها و محتوای آموزشی در اندیشه و دانش دانش‌آموزان ریشه دارد. اگر بتوانیم رفاه فرهنگیان و اعتبارات مدارس و مراکز آموزشی را تأمین کنیم، به اهداف خود خواهیم رسید.

دغدغه رفاه؛ از تجهیز مدارس تا ظرفیت خیرین

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با تأکید بر دغدغه رفاه در نظام آموزشی گفت: مدرسه و مرکز آموزشی که تجهیزات ندارد، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. هر چقدر جامعه خیرین مدرسه‌ساز و نوسازی مدارس پای کار باشند، ظرفیت‌سازی خوبی صورت می‌گیرد.

وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه تصریح کرد: اگر پروژه‌های نیمه‌تمام دارید، همه ما کمک می‌کنیم. مستقیم پای کار خواهیم بود. آسیب‌هایی که در گزارش دیده نشد را باید پیگیری کنیم.

رحمت زاده با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی در استان گفت: شهرستان بندر انزلی در جنگ رمضان آسیب جدی دید و انتظار ما این است که اعداد و ارقام کوچکی که در بودجه برای بازسازی در نظر گرفته شده، مورد توجه جدی قرار گیرد. دبیرستانی با ۲۵۰ دانش‌آموز نباید با کمترین امکانات اداره شود.

تأکید بر پیام رهبری؛ بازسازی آسیب‌های جنگ اولویت دارد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس خاطرنشان کرد: پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس، یک فرصت ارزشمند بود. ایشان تصریح کردند که در قانون برنامه هفتم، بازسازی آسیب‌های جنگ دوم و سوم و اصلاح ساختار آموزش باید به عنوان دستور کار اصلی قرار گیرد.

وی افزود: به نظر من این موضوع می‌تواند کمک شایانی به افزایش سطح کیفی آموزش و پرورش استان و کشور کند.