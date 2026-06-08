به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رحماندوست ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و ابراز خرسندی از حضور در زادگاهش همدان، اظهار کرد: ادبیات ایران دارای چنان غنا و عمقی است که شکست در آن معنا ندارد و شایسته است که این کشور در میدان فرهنگ و عرصه‌های دشوار، همواره سرآمد و سربلند باشد.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه تحلیلی و عمیق به مقوله ادبیات، افزود: ضرورت دارد زبانی را بیاموزیم که فراتر از سطح، لایه‌های پنهان و معنایی ادبیات را کشف کند.

این نویسنده و شاعر برجسته خطاب به هنرمندان حاضر در جشنواره گفت: از هنرمندان انتظار می‌رود با نگاهی جدی‌تر به حوزه ادبیات بپردازند و نقش و تأثیرگذاری آن را در جامعه دنبال کنند، چرا که ادبیات، بخش جدایی‌ناپذیر هویت ایرانی است.

رحماندوست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای و انسانی در جامعه ادبی تصریح کرد: باید بیش از پیش یکدیگر را دوست داشته باشیم. همه ما نیازمند همدلی، محبت و حمایت از یکدیگر هستیم. همان‌طور که مسیر پیشرفت برای ما هموار شده است، شما نیز باید جاده‌های ترقی و موفقیت را برای دیگران و نسل‌های بعد هموار کنید.

وی با اشاره به روحیات حاکم بر فضای ادبیات کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: دنیای کودکان، دنیای پاکی و بی‌آلایشی است و آثار ادبی این حوزه باید بازتاب‌دهنده همین صمیمیت باشد و در این عرصه، آثار شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان همواره در کنار یکدیگر خوانده و دیده می‌شود که نشان‌دهنده روحیه همگرایی در این حوزه است.

این چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان در پایان با قدردانی از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برای برگزاری این رویداد، رویکرد مسئولان در میدان دادن به شاعران و نویسندگان جوان را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: تداوم این مسیر برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید ضروری است.