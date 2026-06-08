به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح لاله‌زاری ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی با اشاره به پیشینه فرهنگی شهر همدان، اظهار کرد: همدان، هگمتانه و خاستگاه خرد و مهد بزرگان فرهنگ و ادب ایران است؛ شهری که در آن زیبایی هنر و ادبیات به بهترین شکل ممکن تبلور یافته است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شعر در حفظ هویت ملی ایران، افزود: مهم‌ترین مفاهیم حکمت، اخلاق و اندیشه ایرانی در بستر شعر و ادبیات ماندگار شده است؛ میراثی که از نخستین سال‌های زندگی با لالایی‌ها و سروده‌های کودکانه در جان نسل‌های مختلف ریشه دوانده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با اشاره به رسالت این بنیاد در حوزه ادبیات کودک، تصریح کرد: تلاش ما بهره‌گیری از ظرفیت کلام و لطافت شعر برای انتقال ارزش‌های اخلاقی و معارف اهل‌بیت (ع) به مخاطبان کودک و نوجوان است.

فلاح لاله‌زاری ضمن تجلیل از تلاش‌های پیشکسوتان این عرصه، گفت: چهره‌هایی همچون مصطفی رحماندوست با قلم توانمند خود، دنیایی سرشار از تجربه و حکمت برای کودکان خلق کرده‌اند و سهم بسزایی در رشد ادبیات کودک و نوجوان کشور داشتند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان در برگزاری این جشنواره، عنوان کرد: شانزدهمین دوره این جشنواره با مشارکت شاعران و هنرمندان از ۳۰ استان کشور برگزار شد.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) ادامه داد: بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) نیز تاکنون در بیش از ۵۰ عنوان برنامه و رویداد فرهنگی مشارکت داشته که بخش قابل‌توجهی از آن به حوزه کودک و نوجوان معطوف بوده است.

وی با اشاره به رویکردهای نوین این بنیاد، خاطرنشان کرد: علاوه بر بخش رقابتی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و توجه به تولید محصولات فرهنگی مرتبط با جشنواره در دستور کار قرار دارد تا زمینه پیوند آثار ادبی با نوآوری و خلاقیت فراهم شود.

فلاح لاله‌زاری در پایان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره سرآغازی برای برنامه‌های اثرگذارتر در سطح ملی باشد و افزود: ادبیات و هنر فراتر از مرزهای جغرافیایی حرکت می‌کنند و آنچه را تسخیر می‌کنند، نه سرزمین‌ها که قلب‌ها و جان‌های انسان‌ها است.