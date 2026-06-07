اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر رضوی فردا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر،پرونده شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی که با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی و ارتقای ادبیات کودک و نوجوان آغاز شده بود، فردا در شهر همدان بسته خواهد شد؛ رویدادی که به گواه آثار رسیده، بستری برای خلق واژههایی برآمده از ارادت شاعران کشور به ساحت مقدس حضرت علیبنموسیالرضا (ع) بوده است.
در آیین اختتامیه این جشنواره که فردا برگزار میشود، علاوه بر معرفی و تقدیر از ۱۹ شاعر برگزیده که در قالبهای مختلف، احساس و ارادت خود را به امام مهربانیها به تصویر کشیدهاند، از تلاشهای تأثیرگذار استاد «مصطفی رحماندوست»، چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان کشور، تجلیل به عمل خواهد آمد.
همچنین در این مراسم، از جمعی از داوران و فعالان هنری که همراهی و هدایت علمی جشنواره را در طول این دوره بر عهده داشتند، تقدیر خواهد شد.
این آیین، رویدادی است که در آن «شعر»، «کودکی» و «خلاقیت» در سایه نام بلند امام هشتم (ع) پیوند میخورند تا بار دیگر تجلیگاه ارادت هنرمندان ایران اسلامی به ساحت خورشید خراسان باشد.
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